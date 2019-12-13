《小傳日記》首段貿談或得米，魚缸升到笑瞇瞇！



《小傳日記》有消息傳中美就嚟傾好首階段貿易協議，而花旗國亦應承延遲加徵神州商品關

稅，噚日（１２日）花旗魚缸收到料，三大指數即刻生猛跳起兼破哂頂；加上米字國大選，首相

約翰遜幾乎大獲全勝，即意味米字國將踏上脫歐之路，唔再唔拖唔水。有咁好多消息齊齊出，帶

挈香江魚缸都一齊向上衝，今朝（１３日）裂口高開５００點報２７４９４跨過二萬七關。

好事陸續有嚟，人仔再次升破７算創月內新高，造好濠賭佬、內銀內險佬同歐洲相關佬，佢

哋全日帶頭領漲魚缸。下晝仲愈升愈有，最終恆指以全日高位收報２７６８７點，大漲６９３點

，升２巴仙半有多，收復「牛熊線」（２７４６５點），連升三日累漲１２５１點，升幅近４巴

仙。主板成交１１７１億銀增近三成。國企指數報１０８３８點，升２２３點或逾２巴仙。今日

似乎係淡友嘅「黑色星期五」。

內地Ａ場表現相當精彩，上證綜合指數報２９６７點，升５１點，升幅近２巴仙。深證成分

指數報１０００４點，升１６８點，升幅亦有近２巴仙。兩市合共成交５６５６億銀人仔。

大隻藍戰士今日發力，德勤預計明年香江新股「孖屐」有力爭取三甲位置，生發發

（００３８８）跳起逾２巴仙，報２５５﹒４銀。ＱＱ（００７００）踢高逾３巴仙，報３６１

銀。神州移動（００９４１）跳高逾２巴仙，報６１﹒６銀。友邦（０１２９９）起飛近４巴仙

，報８２﹒６５銀，勁！

另外，石藥（０１０９３）軟腳不足半巴仙，報１７﹒７４銀，係表現最差嘅藍戰士，慘！



＊阿爺送大禮濠賭升凌厲，人仔破７算內銀點會輸＊



有消息指神州主席習大大（習近平）下星期將會去馬交宣布一系列新政策，包括整個以人仔

計價嘅證券交易所，同加快建設人仔結算中心等等。加上人仔強勢回歸，濠賭佬幾乎成為今日嘅

大贏家！銀娛（０００２７）勁升近７巴仙報５７﹒９５銀，金沙（０１９２８）踼高逾５巴仙

報３９﹒６５銀，包辦表現最好嘅藍戰士冠亞軍！永利馬交（０１１２８）彈高近６巴仙，報

１８﹒２６銀。新濠（００２００）跳彈近５巴仙，報２０﹒３銀。美高梅（０２２８２）飛起

近８巴仙，報１３銀。

Ａ場一樣走勢強，加上人仔再度破七，帶動神州銀行佬齊齊坐火箭。招行（０３９６８）起

飛逾４巴仙，報３９﹒３５銀。建行（００９３９）同農行（０１２８８）跳起近２巴仙，前者

報６﹒５１銀，後者報３﹒２９銀。工行（０１３９８）彈起逾２巴仙，報５﹒８銀。中行

（０３９８８）跳高近２巴仙，報３﹒２６銀。



＊保守黨獲勝歐洲股要升，孖屐表現佳銀行上梯階＊



米字旗國大選終於落幕，保守黨贏得過半數議席，相信脫歐已成定局啦，刺激英鎊彈超過

２巴仙仲創舊年６月以來高位，一眾同當地有生意同當地有資產嘅股佬當然彈哂上去。創科

（００６６９）抽高４巴仙，報６３﹒４５銀。保誠（０２３７８）飆７巴仙，報１４５﹒４銀

。長和（００００１）起飛５巴仙，報７４﹒２５銀。敏華（０１９９９）踼高４巴仙，報

５﹒７銀。

除咗米字旗國大選嘅好消息之外，神州同花旗國有機會達成貿易協議，搞到人仔破７算，今

日「孖屐」表現咁好，本地銀行佬當然都然表現唔執輸。匯控（００００５）跳高３巴仙，報

６０﹒３５銀。恆生（０００１１）彈起３巴仙，報１６３銀。東亞（０００２３）鏟高１巴仙

，報１８﹒０８銀。渣打（０２８８８）起哄５巴仙，報７４﹒７５銀。中銀（０２３８８）炒

高３巴仙，報２７﹒６銀。



＊孖屐急急升新經濟得戚，貿戰似暫停手機佬即醒＊



今日「孖屐」急急大升，一舉過近七百點，新經濟股都受惠，好似眾安再綫（０６０６０）

咁，今日飆８巴仙，報３０﹒１銀，成個月累升一成一。小米（０１８１０）叻叻豬飛起近半成

，報１０﹒４銀。美團點評（０３６９０）漲近１巴仙，報１０１﹒１銀。阿里巴巴

（０９９８８）升近１巴仙，報２０２銀。但金軟（０３８８８）則軟逾１巴仙，報１９﹒３銀

。

侵侵（特朗普）好似話同美中貿協即將達成，成為今日急升主因，另外泡菜三叔（三星電子

）又發個喜帖，話公司已經賣出１００萬部Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄｓ。雙重消息底下，手機佬

又再飛啦，通達集團（００６９８）踢高近２巴仙，報０﹒６５銀。瑞聲科技（０２０１８）見

過一年高位，升逾半巴仙，報６６﹒１５銀。富智康（０２０３８）漲近３巴仙，報１﹒４２銀

。舜宇光學科技（０２３８２）升逾２巴仙，報１４２﹒７銀。祝各位周末愉快！請請！



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