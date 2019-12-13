《品中資－羅國森》美團的１００元ｖｓ小米的１０元

《品中資》美團點評（０３６９０）（下稱美團）和小米集團（０１８１０）（下稱小米）

這兩隻票，其實有很多相似的地方。

首先，大家基本上都算是新經濟股，但想深一層，其實兩者都是徹頭徹尾的舊經濟股，因為

美團的核心業務是「送外賣」，而小米則是生產和銷售手機。

另外，兩者都是「同股不同權」的股票，但這年多以來的股價表現，我只能用「同股不同命

」來形容。

小米去年７月來港上市，招股價１７元，除了上市初期有過表現之外，其後股價就不斷下瀉

，以昨日收市價９﹒９３元計，仍然比招股價下跌四成二。

而美團於去年９月上市，招股價６９元，上市初期，股價表現欠佳，今年初公布了勁「蝕」

千多億之後，股價再試５０元左右的低位，但其後傳出轉盈之後，就絕地反彈，以昨日收市價１

００﹒２元計，比招股價已經升了四成半。

如果以年初至今計，美團的表現更出色。去年底時，美團的股價只為４３﹒９元，以昨日收

市價１００﹒２元計，股價升了１２８％。而小米去年底的股價是１２﹒９２元，以昨日收市價

９﹒９３元計，股價下跌了兩成四，簡直是天堂與地獄的分別！

如果不是小米日前發布了她的首部５Ｇ手機紅米Ｋ３０的定價僅為１９９９元（人民幣．下

同），令市場憧憬她可以搶佔明年內地的５Ｇ手機市場，小米的股價也不會發威，也不會升至近

１０元這個心理關口。



＊每個關口都是蟹貨區＊



不過，小米這個１０元的關口位是重重蟹貨的「難關」，因為她的股價是從１７元，甚至更

高水平跌下來，相信不容易一下子就突破。相反，美團的１００元關口位，卻是「如入無人之境

」的標桿，總給人輕鬆超越的感覺。

我在今年的豬年推介股之中，選了小米而棄美團，現在幾乎可以蓋棺定論，這是錯的。我當

時真的對小米有很大信心，可以「雙倍奉還」，主要是我認為小米的業務始終較踏實，唯一的缺

點就是毛利率太低。

說到毛利率或者邊際利潤率，其實美團不比小米好。以今年第三季的數字比較，美團的收入

是２７４﹒９億元，經調整後利潤（為了方便比較，以下我都會用經調整後利潤，即是剔除一些

帳面收入或虧損的數字）只有１９﹒４億元，即是邊際利潤率為７﹒１％。

至於小米，第三季收入５３６﹒６億元，經調整後利潤３４﹒７億元，邊際利潤率

６﹒５％，其實兩者都不算好，但小米只比美團低０﹒６個百分點，照計不應該造成如此巨大的

股價差異吧！

如果以經調整後的業績計，小米早於２０１７年就轉虧為盈，今年首三季的盈利已達

９１﹒８億元，粗略估計，全年盈利可達１２０億元，以現時小米的市值２３８５億元計，市盈

率不到２０倍；雖然不算特別便宜，但也絕不算貴，尤其相比起美團。

美團其實到了今年第二季才轉虧為盈，賺了１４﹒９億元，第三季再賺１９﹒４億元，假設

這個勢頭延續至第四季，如果可賺２３億元，即全年可賺５７﹒３億，以美團現在的市值

５８１６億計，市盈率仍然過百倍。

當然，２０１９年快將過去，我們應該看２０２０年的市盈率。但正如我在早前品評美團時

指出，從營業額的增長情況可以看到，美團的盈利增長應該不會是高雙位數了（四成以上）。我

認為，即使美團的增長率高於小米，但也不會高很多；因此，美團仍然是「太貴」的股票。

如此一來一回之下，其實小米的估值是比美團吸引得多的，我實在不能不繼續撐小米。



＊手機毛利率果然有改善＊



另一點我想讚一下小米的，就是今年第一季業績時，佔小米六成生意的智能手機業務，毛利

率大幅下跌至３﹒３％。集團歸究於海外市場因為手機升級，而將舊型號手機割價傾銷所致，並

預計當第二季度新型號手機推出市場後，毛利率是會改善的。

我曾經提出，對於這一點，我是會拭目以待的，因為３﹒３％的毛利率實在不能接受。結果

，到了第二季，小米手機的毛利率果然回升至８﹒１％，而早前公布的第三季業績，手機的毛利

率再升至９％，算是回復至「正常」水平（主席雷軍曾經表示，會堅持硬件業務的淨利潤率不超

過５％），但已經兌現了管理層的預計。

因此，雖然美團的１００元關口很易衝破，而小米的１０元關口仍然要經過多番努力才可突

破，但我決定繼續撐小米，希望主席雷軍在上市首日的豪言，即是讓上市首日買入小米的投資者

，長遠可以獲利一倍的承諾可以早日兌現（小米上市首日就跌破１７元的招股價，最低見１６元

，收市報１６﹒８元）。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

