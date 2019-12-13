《日入而息》港所暫不實施停市機制，大坑道地反應熱，約翰遜獲勝

《今天重點》﹡歐盟已為英國大選結果做好準備，料將授權展開談判；英國工黨領袖科爾賓

將辭任，直至選出繼任人；約翰遜英國大選獲勝，保守黨目前已獲過半國會

席位；特朗普恭喜約翰遜大勝，料脫歐後達成自由貿易協議；約翰遜指能如

期脫歐，匯豐料英倫銀行明年中減息；保守黨最終獲逾１３９４萬票，得票

率近４４％

﹡地政總署表示港島大坑道住宅地共接獲２５標書；美聯表示大坑道豪宅地入

標勝預期，發展商對後市具信心；大原表示大坑豪宅地反應踴躍，上調樓面

呎價至２萬元；中原表示大坑豪宅地反應踴躍，上調樓面呎價至２萬元



《即日市況》﹡中美接近達成首階段貿議，港股收２７６８７飆６９３點重上牛熊線



《深滬股市》﹡滬指升１﹒８％全周漲１﹒９％，兩市成交３個月新高



《美元匯價》﹡歐元最新報１﹒１１８３╱８７，日圓最新報１０９﹒６５╱６６



《公司業績》﹡萬邦投資（００１５８）全年盈轉虧蝕５﹒４９億，派末期息２﹒８元



《公司資訊》﹡ＩＦＲ表示時代鄰里每股定價５﹒１５元籌約８﹒３４億

﹡貴州銀行上市據報集資不逾５７億元，本月３０日首掛；貴州銀行下周一起

招股，入場費２６３６元；貴州潛力十足，不易受經濟放緩影響

﹡ＥＣＩ（０８０１３）９至１１月獲大型項目合約總值４０００萬

﹡中植資本（０８２９５）確認不少於２５％股本由公眾人士持有

﹡正商實業（００１８５）發行１﹒２億美元額外優先票據

﹡東陽光藥（０１５５８）斥２７００萬元人民幣發展醫藥中間體項目

﹡非凡中國（０８０３２）已贖回本金額７﹒７８億元可換股票據

﹡南方能源（０１５７３）午後停牌，早市持平

﹡品創（０８０６６）出售附屬轉讓應收帳，套現７００萬元

﹡國泰航空（００２９３）將接管新西蘭航空香港航線服務直至明年３月

﹡國藥科技（０８１５６）購健福堂４０％股份，代價４１６０萬元

﹡第一太平（００１４２）旗下菲律賓水業公司特許經營２０２２年到期

﹡據報平安壹帳通ＩＰＯ價格定指導區間高端，集資３﹒１２億美元

﹡勵晶太平洋（００５７５）售澳洲銅鋅上市公司逾５％股權涉１６４６萬

﹡小米（０１８１０）Ｒｅｄｍｉ系列手機獲東南亞熱捧

﹡任德奇獲委任為交通銀行（０３３２８）董事長

﹡平保（０２３１８）首１１個月保費收入升約９﹒４％

﹡金輝集團（００１３７）出售一艘船舶，套現逾４２００萬

﹡香港寬頻（０１３１０）完成收購ＪＯＳ，將發展為一站式ＩＣＴ方案供應

商



《國企紅籌》﹡中興通訊（００７６３）明年將推出１０款５Ｇ手機

﹡ＣＷＴ（００５２１）行政總裁李同雙辭任，主席丁磊兼任

﹡中廣核新能源（０１８１１）１１月發電量按年增１７﹒３％

﹡中煤能源（０１８９８）１１月份商品煤銷量按年升４０﹒３％

﹡京城機電股份（００１８７）副總經理劉哲辭職

﹡中外運（００５９８）完成首階段收購歐洲７運輸公司８０％股權

﹡中國中治（０１６１８）今年首１１月新簽合同額按年增長１８％



《神州民企》﹡海爾智家表示正探討私有化海爾電器（０１１６９），惟未有實質行動

﹡綠葉製藥（０２１８６）治療重度抑鬱症新藥開始Ｉ期臨床試驗

﹡毅德（０１３９６）發行１﹒９３５億美元年息１４％票據

﹡華融投資（０２２７７）張瑞清辭任行政總裁，梁乾原接任



《中國要聞》﹡內地１１月ＦＤＩ同比增０﹒１％首十一月升２﹒６％

﹡內地首十一月貿易順差擴大３４﹒９％至２﹒６萬億元

﹡銀保監表示加快完善法律法規，為外資機構經營提供便利

﹡深圳住建局表示准售商務公寓不等於樓市調控放鬆

﹡肖亞慶稱消費者規模擴大與水平提升是經濟增長動力源

﹡商務部表示支持澳門用足ＣＥＰＡ措施參與國家發展進程

﹡越秀集團引工行１百億股權資本，債轉優先股項目落地

﹡中證監閻慶民稱盡快將科創板經驗用到創業板和新三板

﹡互金協會表示不得參與任何涉ＩＣＯ和虛擬貨幣交易炒作

﹡華信證券資產獲寧波國資券商甬興證券接收

﹡人行連續１８天停逆回購，全周零投放零回籠

﹡上海股交中心增設科創Ｑ板，對接科創板輸送資源

﹡深圳先行示範區方案推１２７項任務，推動創業板改革

﹡德國議員起草法案，擬全面封殺中國５Ｇ設備供應商

﹡王毅批美嚴重損害中美得來不易的互信，是麻煩製造者

﹡美助卿抨中國「以怨報德」，中方表示沒感受到善意

﹡交通運輸部表示研究起草大灣區綜合立體交通網規劃綱要

﹡深交所下調股票上市費：股本４億元以下暫免初費年費

﹡中證監發布上市公司分拆所屬公司境內上市試點規定；分拆提升企業核心競

爭力，估值更合理

﹡外交部重申中美經貿協議必須是互利共贏；中日韓高官會議在成都舉行

﹡娃哈哈太子女拒續王力宏代言合約，直言嫌對方年紀大

﹡貴州茅台原副總經理杜光義涉嫌受賄被批捕



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１１９２７﹒７３點

﹡韓國瑜副手稱蔡英文未曾生育不懂父母心，涉歧視捱轟



《其他消息》﹡地政總署表示港島大坑道住宅地共接獲２５標書；美聯表示大坑道豪宅地入

標勝預期，發展商對後市具信心；大原表示大坑豪宅地反應踴躍，上調樓面

呎價至２萬元

﹡金管局表示１１月外匯基金境外資產減少５１３億元；１１月收到１５９宗

銀行投訴個案

﹡警隊半年領９﹒５億逾時工作津貼，民主派震驚

﹡運輸署招標承辦往返中環紅磡及水上的士渡輪服務，１月２４日截標

﹡恆指公司表示明年初就同股不同權及二次上市公司納入恆指諮詢市場

﹡容渭燊下周一起調任年金公司總裁

﹡威格斯表示１１月甲廈租金按月跌１﹒５％，連跌５個月

﹡港島大坑道小型住宅地招標反應踴躍，至少收２４標書

﹡深股通額度全日用３５﹒６億元；滬股通額度全日用逾５５億元，陸股通淨

流入５２﹒７億

﹡德勤料今年香港新股集資總額３１１８億元，蟬聯冠軍；德勤料明年香港新

股市場有力爭取三甲位置

﹡花旗香港業務收入有望超標，員工加假一天獎勵

﹡畢馬威於香港設立財富與資產管理卓越中心並任命主管

﹡天達資產管理表示明年經濟不明朗因素緩和，將出現周期後段反彈

﹡「富豪飯堂」福臨門遭葡萄酒商申請清盤

﹡中原ＣＣＬ按周回落０﹒４３％，料樓價持續下跌；中原大灣區指數１１月

升０﹒４３％，結束兩連跌

﹡本港第三季工業生產指數按年微升０﹒４％

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