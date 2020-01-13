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即市新聞

13/01/2020 12:21

《融天納地－溫天納》春節前的通脹因素不可不防

　　《融天納地》除了環球及內地政策性因素之外，投資市場亦不能忽略內地經濟的基本面，上
周四筆者接受ＣＮＢＣ專訪討論去年１２月ＣＰＩ當月同比持平前值４﹒５％，當中留意到豬肉
價格影響略現下降，而蔬菜價格影響則較多。１２月豬肉ＣＰＩ環比下跌５﹒６％，蔬菜ＣＰＩ
環比上漲１０﹒６％，超過季節性表現。此外，非食品ＣＰＩ（１﹒３％）以及核心ＣＰＩ
（１﹒４％）依然保持低位穩定。此外，去年１２月ＰＰＩ當月同比跌幅收窄，主要原因在於去
年基數偏低。
　
　　展望本月ＣＰＩ，因春節效應等疊加因素，數據有可能升至５％，而ＰＰＩ同比則有可能轉
正。受春節因素影響，自年初開始，豬肉、水果、蔬菜價格上升，疊加美伊局勢導致原油價格上
升，影響不容忽視。
　
　　在ＰＰＩ方面，近期煤炭、原油價格上升，而鋼鐵、水泥價格下跌，有色價格穩定，考慮到
工業品價格變化對於ＰＰＩ的影響呈現滯後效應，預計ＰＰＩ環比轉正。此外，ＰＰＩ去年同期
基數較低，亦是考慮因素。
　
　　若將時間放遠一些，筆者估計通脹在春節後回落幅度可能不大，始終豬肉與蔬菜價格不會馬
上回落。而中東因素對油價的影將伴隨風險減退後回歸基本面，但油價整體平均價格或將上升，
從而拉動ＰＰＩ同比上升。
　
　　在考慮通脹因素後，貨幣政策仍處於邊際寬鬆的方向，節奏將不會快。今年內地貨幣政策可
能更為聚焦於「量」的寬鬆，中央將更為集中在降準、中期信貸便利（ＭＬＦ）和公開市場
（ＯＭＯ）操作等措施，看似減息在短期內難以出現。
　
　　政策因素對Ａ股及港股影響均正面，但環球局勢千變萬化，非經濟突發因素不斷湧現，政策
的影響亦未必能馬上產生應有的作用，投資者不可不防。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》

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