《行內行外－梁崇讓》世界走向「虛擬」、「虛假」發展嗎？

《行內行外》日前美伊兩國拉開戰幔，伊朗聲稱襲擊兩個美軍駐伊拉克基地作為報復伊朗革

命衛隊指揮官被殺，並稱最少炸死８０人，特朗普卻公開回應美國情況仍一切良好，並沒有提及

有美軍傷亡數字，究竟是避重就輕還是真的沒有人命傷亡呢？另意想不到竟有消息傳出美國官方

早已提前獲知伊朗的空襲行動，為何兩地政府在同一件事上卻有不同說法？甚至多個版本，怎叫

當地平民百姓和其他國民單靠流出來的視頻而知道事實真相和雙方說話的真假呢？此外，期間有

烏克蘭民航客機墜毀，西方國家力指是伊朗方面擊落或誤中，起初伊朗仍極力否認擊落客機，只

說客機是因機件故障而墜毀，但最後在多方的證據和壓力下，最終伊朗官方還得承認是其軍方擊

落客機的事實，伊朗國內立即出現不滿政府的街頭示威，要求伊朗最高領袖哈梅內伊下台，伊政

府如何拆彈？則要看事態進一步的發展了。從這件事上看到，現世代的科技要弄虛作假確實不難

，但事實真相最終還是會被揭露大白的。



＊真假難分＊



踏入１月，內地武漢爆發新型冠狀病毒，現正春運期，各省市嚴陣以待，香港當然也不例外

，適逢香港進入流感高峰期，醫院診所逼爆診症人潮。香港媒體的新聞報道流傳頗是駭人，指內

地疫情嚴重，多人染病，但內地官方則稱疫情已受控制，至今因病死亡數字只有一人，反觀香港

醫院和診所逼爆病人，更一度傳聞市面口罩被搶購一空，街上又多了因怕被傳染而戴上口罩的市

民。



從以上例子可以看到，很多時偏頗的報道總令事情愈搞愈糟，今次好像又是人未亂而自先亂

了，現時因互聯網發展迅速，第四權的威力無限大，但世事卻總是真假難分，香港目前也遇到類

似假變真真變假和真假難分的局面，例如爆眼女、７２１元朗、８３１太子、跳海自殺、學生墮

樓死亡等等事件其中的真相，反對派和政府當局至今都是各有各說，但筆者相信真相始終會大白

，只是時間而已，因為真的假不了，假的真不了！



無疑現今科技是帶動了人類發展，但另一方面如被不法分子利用，其破壞力和殺傷力，擴散

速度之快，實令人難以想像，簡單地說，要散播一些虛假消息，只按一個按鈕便可街知巷聞，令

很多人容易誤信，甚至會引起混亂或動亂，到目前為止，香港政府對網絡傳播和製造假新聞的懲

罰和執法並不嚴厲，亦難於監管，因此面對某些危害社會的宣傳片段或視頻，仍是無能為力。



至於投資市場傳聞真假的分析，金融市場或股票的分析師對此也幫不上忙了，只能靠股民自

己的分析能力去辨別真假，可惜至今仍沒有任何機構對這類「假」擔上盡職審查之責，目前香港

金融監管當局對金融相關營業機構和持牌中介人士都嚴格執行盡職審查的規條，可是目前法例上

對沽空機構、傳媒和網絡所發布的不真確消息卻比較寬鬆，漸漸也導致現時的金融資訊也是真假

難分。



＊虛擬掘起＊



回說金融市場方面，星加坡金融管理局日前公布收到虛擬銀行牌照的申請表數目超過２０份

，其中包括有中港背景的公司，很多是新經濟股龍頭和電訊企業相關的公司，雖然有多間企業擬

在星加坡申請虛擬銀行，但據消息透露，星加坡方面可能只批出５個牌照，形成申請情況競爭激

烈。



一直以來，經濟學者和分析師總喜歡將香港和星洲兩地的發展作為互相比對，甚至視倆作為

競爭對手，其實香港和星加坡的政治和社會制度完全不同，筆者認為不用比較，尤其是金融業，

星加坡將銀行、保險和證券三個行業全歸一個監管機構監管，而香港則分由三個監管機構負責監

管，證券業更是「一業兩管」，此外星加坡的金融中介機構比較少，相對企業規模比較大，資源

也較多，監管機構較易處理，香港則因歷史因由，存在中介機構和業內從業員比較多，香港一直

崇尚自由經濟，而企業的規模更是多樣化和複雜化，推行新政策和規管時難度較大。



９７回歸後，中資企業蜂湧到港大展拳腳，由於內地的政治經濟制度和管理手法與香港的大

大不同，中港融合和互聯互通制度更令行業起了很大的變化，相信虛擬銀行在客戶開戶時，過程

應較傳統銀行簡單便利，開戶門檻可能較寬鬆，但可能只提供較簡單的服務，至於會否成為洗黑

錢的新渠道？有關監管當局如何執行盡職審查這規條，暫時仍有待觀察。



＊氣氛好轉＊



後記：內地爆發疫情，中東地區出現戰火爆發，原以為金融市場必然受到震盪，但全球和港

股走勢並沒有因此而下滑，反因中美貿易談判傳來好消息令全球股市回升，美股更迭創新高，內

地股市強勢穩升，帶動港股恆生指數重越２９０００水平，在港上市的新經濟股表現不俗，如阿

里巴巴（０９９８８）和美團（０３６９０）等皆受追捧，股價更創上市新高，可見市場氣氛漸

趨好轉，筆者期望投資者對港股的信心和股票市場的興旺可帶動香港的經濟重回正軌，也令港人

重拾信心。《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》

＊ 工會網址：ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｈｋｓｆｅ﹒ｏｒｇ

