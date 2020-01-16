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即市新聞

16/01/2020 08:20

【貿易休戰】中美簽首階段協議，中方將購二千億美元美商品或服務

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美周三（１５日）在華盛頓簽署全面經貿協議的第一階段協
議，協議核心在於中國承諾在２０１７年１８６０億美元的採購規模上，在未來兩年內至少增加
購買２０００億美元的美國農產品及其他商品或服務。
　　在協議內容上主要分為五大關鍵部分。第一，在智慧財產權方面，中國認為加強智慧財產權
的保護和執行，中國採取更多措施，制止盜版商品銷售，並對竊取商業機密的任何人，加以刑事
處罰。
　　第二，在採購方面，中國確保由美國購買和進口的制成品、農產品、能源產品、服務產
品金額，必須比２０１７年的水平至少高２０００億美元。
　　第三，在匯率方面，將由美國財政部長或中國央行行長根據《雙邊評估與爭端解決安排》解
決處理，如果未能達成雙方滿意的解決方案，可能會提請國際貨幣基金組織，請求進行嚴格監督

　　第四，在金融服務方面，中國允許美國金融服務供應商申請資產管理公司牌照，中國將今年
４月前將取消壽險、養老保險、健康保險領域的外資持股比例上限，允許美國獨資保險公司參與

　　另外，中國計劃向美國投資者開放不良貸款市場，穆迪可對中國９５萬億元人民幣債券市場
的債券進行評級。
　　第五，在能源產品方面，中國增加購買５２４億美元的美國能源產品，包括液化天然氣、原
油、成品油和煤炭，承諾今年增加採購１８５億美元、明年增加採購３３９億美元。（ａｌ）

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