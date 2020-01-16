【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１億人幣，連日買中芯小米沽瑞聲平保

《經濟通通訊社１６日專訊》中美終成功簽署首階段貿易協議，刺激美股三大指數繼續破頂

，當中道指更首度衝破二萬九關，消息帶動港股高開３２點報２８８０６。其後騰訊

（００７００）及內房股帶頭造好，港股最多曾漲２１４點高見２８９８７。惟二萬九大關阻力

甚大，加上騰訊、港交所（００３８８）及中資金融股走低，令港股倒跌。午後港股走勢維持反

覆偏軟，但尾市出口股及內房股再度走強，最終港股全日收報２８８８３點，升１０９點或升０

﹒３８％。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒０４億元人民幣減少逾兩成。北水淨買入最多的個股依

次是中芯（００９８１）、小米（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是瑞

聲（０２０１８）、平保（０２３１８）、騰訊（００７００）。

主板成交１０１５﹒０２億元增加約１﹒０７％。其中港股通成交１５２﹒２億元，佔總成

交１５％。



＊傳中芯獲華為訂單，吸引北水連日掃貨＊



中芯早前被傳獲華為海思１４納米晶片訂單，連續兩日獲北水追捧，淨買入４億元。中芯收

報１５﹒２８元，急漲６﹒１１％。

新經濟股之中小米及美團仍是北水買入大熱，分別淨買入近３﹒４億元及２﹒６億元。小米

收報１２﹒２２元，回吐０﹒３３％。美團收報１１２﹒３元，跌１﹒５８％。

中國新一輪藥品帶量採購將在明天（１７日）舉行，核心藥品的減價幅度或超過６０％，中

生製藥（０１１７７）遭北水拋棄，淨沽出５６５６萬元。中生製藥收報１１﹒３４元，漲

４﹒８１％。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中芯國際（００９８１） ４．０２

小米集團（０１８１０） ３．３９

美團點評（０３６９０） ２．５９

建設銀行（００９３９） ２．４４

中國銀行（０３９８８） ２．４３



淨沽出最多港股：

瑞聲科技（０２０１８） －２．８７

中國平安（０２３１８） －２．２８

騰訊控股（００７００） －１．６４

中國神華（０１０８８） －０．５８

中生製藥（０１１７７） －０．５７

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（ｊｔ）

