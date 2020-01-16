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16/01/2020 17:54

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１億人幣，連日買中芯小米沽瑞聲平保

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中美終成功簽署首階段貿易協議，刺激美股三大指數繼續破頂
，當中道指更首度衝破二萬九關，消息帶動港股高開３２點報２８８０６。其後騰訊
（００７００）及內房股帶頭造好，港股最多曾漲２１４點高見２８９８７。惟二萬九大關阻力
甚大，加上騰訊、港交所（００３８８）及中資金融股走低，令港股倒跌。午後港股走勢維持反
覆偏軟，但尾市出口股及內房股再度走強，最終港股全日收報２８８８３點，升１０９點或升０
﹒３８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２１﹒０４億元人民幣減少逾兩成。北水淨買入最多的個股依
次是中芯（００９８１）、小米（０１８１０）、美團（０３６９０）；淨賣出最多的依次是瑞
聲（０２０１８）、平保（０２３１８）、騰訊（００７００）。
　　主板成交１０１５﹒０２億元增加約１﹒０７％。其中港股通成交１５２﹒２億元，佔總成
交１５％。

＊傳中芯獲華為訂單，吸引北水連日掃貨＊

　　中芯早前被傳獲華為海思１４納米晶片訂單，連續兩日獲北水追捧，淨買入４億元。中芯收
報１５﹒２８元，急漲６﹒１１％。
　　新經濟股之中小米及美團仍是北水買入大熱，分別淨買入近３﹒４億元及２﹒６億元。小米
收報１２﹒２２元，回吐０﹒３３％。美團收報１１２﹒３元，跌１﹒５８％。
　　中國新一輪藥品帶量採購將在明天（１７日）舉行，核心藥品的減價幅度或超過６０％，中
生製藥（０１１７７）遭北水拋棄，淨沽出５６５６萬元。中生製藥收報１１﹒３４元，漲
４﹒８１％。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　中芯國際（００９８１）　　　　　　４．０２　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　３．３９　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　２．５９　
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　２．４４　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　２．４３　

　　淨沽出最多港股：
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　－２．８７　
　　中國平安（０２３１８）　　　　　－２．２８　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－１．６４　
　　中國神華（０１０８８）　　　　　－０．５８　
　　中生製藥（０１１７７）　　　　　－０．５７　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｊｔ）

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