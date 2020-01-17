《真知灼見－溫灼培》美國貿易矛頭會指向歐洲嗎？

《真知灼見》昨天（１６日）金融市場有兩個特別值得留意消息。首先，期待已久的「美墨

加」貿易協議終於通過美國國會。這方案的通過對加拿大及墨西哥尤其重要，因為這兩國相當依

賴出口美國支撐其經濟。這方案的通過，意味加拿大及墨西哥日後將可在一個相較穩定的環境下

繼續與美國貿易。儘管今早（１７日）所見，未見加元匯價有即時反應。加元繼續於

１﹒３０３６兌１美元徘徊。但上述因素可視為長遠對加拿大經濟，以至加元匯價有利。至於加

央行下次議息會是下周三（２２日），屆時我們可留意加央行對當地經濟前景看法會否作向上修

正。



第二個值得留意因素，是據美國《華盛頓郵報》周三報道，特朗普政府向英國、法國及德國

三國施壓。指假如他們不正式向伊朗提出違反核協議的指控，美國將會對他們三國的進口汽車徵

２５％關稅。這裡有兩點值得關注。首先，從事件中反映出美國一直未有放棄向伊朗施壓及作出

挑釁。回憶對上一周，美國對伊朗第二號人物作出「斬首」後，伊朗巧妙避免了與美國開戰，市

場以為事件便暫可告一段落。但相隔不出一周，美國又再出手對付伊朗。這不禁令人擔心中東局

勢發展。伊朗局勢愈不穩，可想象油價及金價將難於下跌。相信這是某程度上解釋了為何金價仍

高企１５５０美元之上的主因。



其次，從上述事件中也同時反映出，美國為有效控制其歐洲盟友的政治立場與其一致，甚至

不惜打出經濟牌，以經濟手段作威脅。眾所周知，汽車出口是歐洲經濟命脈。特朗普以此作威脅

，歐洲是很難不就範。另一點必須理解，中美貿易達成初階段性貿易協議後，市場一直擔心特朗

普的貿易矛頭會因而轉指向歐洲。但假如特朗普要以經濟手段作為籌碼，用以控制歐洲的政治取

向，這樣就未必會急於改變這貿易不平衡現狀。這樣反可對歐洲長遠經濟的穩定發展有利，對歐

元匯價有利。《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

