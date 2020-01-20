《牛熊志選－陳其志》資金看好阿里、騰訊，留意相關認購證輪

《牛熊志選》恆指上周於２８７００點附近窄幅整固，站穩後料持續往上發展，挑戰去年４

月的反彈高位約３００００點心理關口附近。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（１６日）過

去５個交易日，恆指牛證合共錄得約５２９萬港元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恆指熊證

則累計約１億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街

貨主要在收回價２８３００點至２８５９９點之間，累計相當約１７７６張期指合約；熊證街貨

主要在收回價２９３００點至２９５９９點之間累計了相當約２１２７張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１５﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒２個波幅點至１５﹒８％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅上升０﹒５個波幅點至１３﹒４％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至

２１﹒５％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至２４﹒０％；中油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒８個波幅點至２３﹒５％；海油（００８８３）的引伸波幅

下降０﹒６個波幅點至２５﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至

１６﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒６個波幅點至２４﹒０％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１７﹒１％；平保（０２３１８）的引伸波幅

上升１﹒３個波幅點至１８﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至

１５﹒９％。

輪證看多資金流方面，截至上周四前一周，阿里（０９９８８）的相關認購證及牛證合共錄

得約６，７２１萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍

的阿里認購證為行使價約２４６元至２５０元附近的中期價外條款，實際槓桿約８倍至９倍另外

，騰訊相關認購證及牛證期內錄得約５９２３萬元資金淨流入部署，資金留意行使價３８５元至

４３１元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約６倍至８倍；牛證方面，資金留意收回價

３８４元至３８８元之間的較貼價條款，收回距離約２％至３％，槓桿約２２倍至２８倍。

至於看空資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約４０４２萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３３６元至３５９元附近的中期價外條款，

實際槓桿約８倍至９倍；熊證方面，資金主要留意收回價４１４元至４１６元附近的條款，收回

距離約４％至５％，槓桿約１６倍至２０倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

