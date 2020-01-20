《再戰明天》日央行公布利率決定，特朗普在論壇發表講話

《經濟通通訊社２０日專訊》明日，世界經濟論壇２０２０年年會舉行（至２４日），美國

總統特朗普發表講話。日本央行公布利率決定。



＊日央行公布利率決定，特朗普在論壇發表講話＊



在外圍重要經濟活動上，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。

本港時間明晚８：００ｐｍ，歐洲央行監督委員會成員Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ參

加歐洲議會Ｋａｎｇａｒｏｏ Ｇｒｏｕｐ組織的「金融服務」工作小組午餐辯論。

９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行公布１月非製造業企業展望調查。

６：３０ｐｍ，世界經濟論壇２０２０年年會（至２４日），美國總統特朗普發表講話。

明日，日本央行亦會公布利率決定。



＊本港公布１２月通脹率＊



明日（２１日）台股假期休市。

在數據方面，明午４：００ｐｍ，台灣公布第四季國內生產總值，年率料由２﹒９９％下滑

至２﹒７８％。４：３０ｐｍ，香港公布１２月綜合消費物價指數，年率料維持於３％。

５：３０ｐｍ，英國公布１１月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒８％。

６：００ｐｍ，歐元區公布１月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數。

明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月製造業銷售，月率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒５％

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＊恆隆系派業績＊



在本港，明日，恆隆集團（０００１０）、恆隆地產（００１０１）、筆克遠東

（００７５２）和維達國際（０３３３１）公布業績績。

希瑪眼科（０３３０９）開記者會。（ｈｏ）

