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即市新聞

20/01/2020 19:10

《再戰明天》日央行公布利率決定，特朗普在論壇發表講話

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明日，世界經濟論壇２０２０年年會舉行（至２４日），美國
總統特朗普發表講話。日本央行公布利率決定。

＊日央行公布利率決定，特朗普在論壇發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，歐洲央行副總裁德金多斯參加歐盟財長會議。
　　本港時間明晚８：００ｐｍ，歐洲央行監督委員會成員Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－Ｂｏｌｌｏ參
加歐洲議會Ｋａｎｇａｒｏｏ　Ｇｒｏｕｐ組織的「金融服務」工作小組午餐辯論。
　　９：３０ｐｍ，費城聯邦儲備銀行公布１月非製造業企業展望調查。
　　６：３０ｐｍ，世界經濟論壇２０２０年年會（至２４日），美國總統特朗普發表講話。
　　明日，日本央行亦會公布利率決定。

＊本港公布１２月通脹率＊

　　明日（２１日）台股假期休市。
　　在數據方面，明午４：００ｐｍ，台灣公布第四季國內生產總值，年率料由２﹒９９％下滑
至２﹒７８％。４：３０ｐｍ，香港公布１２月綜合消費物價指數，年率料維持於３％。
　　５：３０ｐｍ，英國公布１１月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維持於３﹒８％。
６：００ｐｍ，歐元區公布１月歐洲經濟研究中心景氣判斷指數。
　　明晚９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月製造業銷售，月率跌幅料由０﹒７％收窄至０﹒５％
。　

＊恆隆系派業績＊

　　在本港，明日，恆隆集團（０００１０）、恆隆地產（００１０１）、筆克遠東
（００７５２）和維達國際（０３３３１）公布業績績。
　　希瑪眼科（０３３０９）開記者會。（ｈｏ）

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