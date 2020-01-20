《融天納地－溫天納》貿易協議影響未來匯率趨勢

《融天納地》美國開出來的條件，以及一系列要求，甚為強硬。故此，中美協議雖然已經達

成，但估計未來貿易摩擦將成為新常態，特別是協議正式文本發布後，金融市場反應平淡，主要

是內容已被充分預期，此外，中美雙邊關稅水準仍是貿易摩擦開始前的數倍，年內關稅水準進一

步下降的機會很低，而且更存在被上調的機會。未來中美貿易摩擦將長期，高關稅已成「新常態

」，對全球經濟施加持續的負面影響。儘管美國有可能將在「第二階段協議」達成後，全面取消

對中國加徵的關稅，但第二階段談判何時結束？完全沒有確實的答案。在投資者眼中，一系列均

有機會成為未來資本市場的黑天鵝事件，居安思危，在樂觀的同時，不可不防。



中美第一階段貿易協議簽署後，最晚在３０日內生效，影響深遠。在協議宣布後，人民幣兌

美元匯率呈現升值。無論有否貿易協定，中國匯率改革的方向是邁向完全自由浮動的匯率制度，

但這是一個漫長的過程。觀察其他國家的成功經驗，均選擇經常項目和非儲備性質帳戶雙順差和

國際儲備資產持續增長的有利條件下完成的。



在中美貿易協議當中，涉及匯率部分，市場化與透明化是重點，人民幣匯率未承諾任何方向

，強調了匯率的市場化、透明化、避免競爭性貶值。協議暗示了當匯率出現突發性的過度波動時

，人行適度的調整屬可接受。此外，協議中要求中國公布的匯率相關數據，按目前中國基本政策

，一切數據已全部按期公布，匯率一直維持一定的透明度。



故此，中國需等待有利時機，觀察第三季度中國國際收支數據，「雙順差」已不存在，國際

儲備資產連續兩個季度減少。特別是，中國作出大量採購美國貨物與服務承諾後，未來會對經常

項目產生一定影響。與此同時，中國正在實現貿易多元化，歐盟和東盟等開始開拓成為中國最主

要的順差對象，未來發展如何，需要密切關注。

《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》

