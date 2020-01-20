《缸邊隨筆－張嘉碩》吹牛

《缸邊隨筆》美股近周屢創新高，何故？因為這隻美股牛是吹出來的，到不再吹，又或吹大

了，牛皮也會吹破，會累街坊，但估計累不到Ａ股。

美股牛，何時破？盛寶銀行Ｓａｘｏ Ｂａｎｋ於１月１３日出了個警告：隨時爆。他們的

理據是美股（以標普５００計），是公司收入跟不上股價的上升。２０００年的科網股爆破，就

是見證，今時又見這個爆破的徵兆。不過，盛寶銀行亦表明，美股可以迭創新高後，才被一些不

知甚麼樣的原因，被引爆。正是火藥已備，只欠火種。

《華爾街日報》有報道，指在過去１２個月，有４０％的美股公司是蝕錢的，佛羅里達大學

財務教授Ｊａｙ Ｒｉｔｔｅｒ指出，在２０１８年上市的公司中，有８１％是蝕本的，這跟２

０００年科網潮爆破時的比例相若。



＊美股今年２月或爆破＊



今次美股如爆破，時間可能是今年的２月，觸發點是Ｒｅｐｏ。

近周美股的迭創新高，都是跟美儲局向Ｒｅｐｏ市場注資，這個注資使美儲局的資產（即負

債）不斷升高，如不斷向Ｒｅｐｏ市場注資下去，美儲局的資產表可以無限量地擴大，到美國經

濟一旦出現衰退，美儲局將無力挽狂瀾，前財長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ

Ｓｕｍｍｅｒｓ）就指出這個危機。

美儲局也知這個危機的存在，所以在２０１８年初就出了退市（ＱＴ）這一招，但退到

２０１８年９月，美金融市場就因缺水，而急挫近２０％，之後才出了減息，不是ＱＥ的

ＱＥ，以及在２０１９年９月１６日，美股又現危機時，美儲局就在Ｒｅｐｏ市場上大量注資。



＊倒骨牌效應致股災＊



Ｒｅｐｏ市場的重要性為何？如是銀行，可以向美儲局的貼現窗，以債券等資產作抵押，以

美儲局的聯邦基金利率來拆入資金，但如果對沖基金、保險公司、基金公司等於周轉不靈，只可

向同業借拆，這就是Ｒｅｐｏ市場的重要性；如借拆不來，這些對沖基金、保險公司、基金公司

便只好在市場上拋售股票、債券來度難關，這便可以引來倒骨牌效應，股債急跌，你沽我沽之時

，就有股災。

美儲局知悉，長期向Ｒｅｐｏ市場注資，即是供應無限資金予貪婪的投機者去牟利；但貪婪

的投機者是不會停手的，他們明白美儲局不敢在古董舖內打老鼠，仍是一再在Ｒｅｐｏ市場拆入

資金去推高股、債。於是，美儲局又欲重施故技，公布了個Ｒｅｐｏ退市計劃，由今年２月４日

起，每兩周退５０億，期中，如有需要可停退市，又或再注資。



＊減息不等於可救衰退＊



前美儲局主席伯南克今年１月４日在美國經濟學會Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅｃｏｎｏｍｉｃ

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ的演講中指出，招美儲局有很多工具去應付可能的衰退；這包括：

ＱＥ、負利率，及指導市場降息來配合，三招加起來，等同可降美息３％。市場對伯南克這個「

豪言」可有降息３％的效果，大都存疑；因為息降了，不等於可以救得到可能出現的美國衰退。

如果伯南克的三招救不了，又或者美儲局在Ｒｅｐｏ上的退市又折戟，美國政府可能又要減

稅、派福利、搞基建、直接向社會派錢，而美儲局可能一改以往，向欠錢的對沖基金、保險公司

、基金直接注資，這是不折不扣的非自由市場行為，是干預，這是投資者在２０２０年所要預期

出現的。



＊虧佬市虛不受補＊



因此，不要輕言沽空美股，因為人家有大水喉（人參、靈芝）救，但一個虧佬市（盈利跟不

上）一旦出現虛不受補，也是會一命嗚呼。

由上周起，美股開始進入公布２０１９第四季業績，如果多公司盈利不濟，而投資者對其前

景失望時，就會沽貨；這是美儲局或美政府不論注幾多資，都救不回來的，虧佬股市幾時死？不

知，但宜小心。

美股不濟，Ａ股又是否會不濟，不會；估計美股不濟時，流出的資金可以走來買Ａ股，因為

ＭＳＣＩ和富時指數，都為外資對Ａ股的投資，開出路條。怎揀股？



＊負利率下的搶手貨＊



當世界息口會趨零以至負利率時，任何有實質盈利、可派息（最好是３厘半或以上）都是會

日後成為搶手貨的。《資深投資者 張嘉碩》

