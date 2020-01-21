《匯市縱橫－蕭啟洪》有人歡喜有人愁，送豬迎鼠各籌謀

《匯市縱橫》距離農曆新年只剩下幾天，先預祝大家新春快樂！身體健康！萬事勝意！

歲晚「收爐」在即，節日氣氛濃厚加上內地春節假期將開始，市場氣氛想當然比較淡靜。上

周市場最為觸目的莫過於中美歷經兩年刀光劍影，終於落實簽署了貿易第一階段協議。這份第一

階段中美貿易協議有５大重點；美方同意減徵關稅，中方承諾增購美國產品，並在知識產權保護

、貨幣、金融市場准入以及技術轉移等方面做出調整。據路透社與Ｉｐｓｏｓ的一個調查發現，

農民在協議達成後對侵侵的美國農業的處理手法認同比率從４３％增至４９％，顯示侵侵挽回票

倉的可能性提高，侵侵自然歡喜異常。



但是有人歡喜有人愁，這邊廂侵侵獲得暫時勝利，那邊廂歐盟、澳洲及其他關聯國家卻暗暗

叫苦。中方在協議中統一將增購總值２０００億美元的美國產品，包括美國農產品、製造業、能

源、服務等。而澳洲平素有三分之一的出口往中國，包括棉花等，所謂此消彼長，澳洲出口商自

然受到損失。有市場分析看淡澳元，筆者認為不無道理，雖然上周高見０﹒６９３４，但上述提

及的出口備受打擊加上山火持續的憂慮，澳洲央行下月減息的預期上升，澳元或進一步受壓，預

料將於０﹒６９３４－０﹒６９１７徘徊。



除此之外，巴西，馬來西亞也擔憂對中國出口受影響。前者去年為賺人民幣大量燒毀林木以

開發耕地，結果引發亞馬遜森林歷年最嚴重火災。如今中國從巴西的訂單預期減少，但對生態的

傷害已然造成。馬來西亞官員也預計２０２０年馬來西亞棕櫚油出口收益會減少，原因是中國將

增加購買美國大豆的份額。貿易戰至此進入新階段，市場暫時未有方向，可以預計各方將籌謀以

獲取最佳的利益，且拭目以待。



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒０９５０，止蝕

１﹒１２５０。



澳元：本周建議候高於０﹒６９３０沽出澳元兌美元，目標０﹒６８００，止蝕０﹒７０４０。



黃金：本周建議候低於每盎司１５３５買入黃金兌美元，目標１６００，止蝕１４８５。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

