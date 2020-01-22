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22/01/2020 07:46

《日出而作》美國現首宗新型肺炎病例美股低收，圓匯上升，金回吐

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９１９６．０４　跌１５２．０６點╱０．５２％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３２０．７９　跌　　８．８３點╱０．２７％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９３７０．８１　跌　１８．１４點╱０．１９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７６１０．７０　跌　４０．７４點╱０．５３％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３５５５．８７　升　　６．９３點╱０．０５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０４５．９９　跌　３２．５５點╱０．５４％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．９１，歐元兌美元１．１０８５

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