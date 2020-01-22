《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９１９６．０４ 跌１５２．０６點╱０．５２％
標普５００ ３３２０．７９ 跌 ８．８３點╱０．２７％
納斯達克 ９３７０．８１ 跌 １８．１４點╱０．１９％
倫敦富時１００ ７６１０．７０ 跌 ４０．７４點╱０．５３％
法蘭克福ＤＡＸ １３５５５．８７ 升 ６．９３點╱０．０５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４５．９９ 跌 ３２．５５點╱０．５４％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．９１，歐元兌美元１．１０８５
22/01/2020 07:46
《日出而作》美國現首宗新型肺炎病例美股低收，圓匯上升，金回吐
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９１９６．０４ 跌１５２．０６點╱０．５２％
標普５００ ３３２０．７９ 跌 ８．８３點╱０．２７％
納斯達克 ９３７０．８１ 跌 １８．１４點╱０．１９％
倫敦富時１００ ７６１０．７０ 跌 ４０．７４點╱０．５３％
法蘭克福ＤＡＸ １３５５５．８７ 升 ６．９３點╱０．０５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０４５．９９ 跌 ３２．５５點╱０．５４％
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