《權證紅盤－朱紅》美團高位調整，資金流入認購

《權證紅盤》新年將至，筆者衷心祝願各位朋友：身體健康！新年進步！投資順利！回顧去

年１２月１３日中美公布雙方達成首階段貿易協議，消息利好市場氣氛，恆指從１２月頭的低位

２６０００點升近２０００點至２９１７４點附近後，近日隨著武漢肺炎的情況惡化，恆指由周

一（２０日）升至２９１７４點後，連日失守１０天２０天平均線，暫在５０天線２７５１２點

附近上落。



現在從恆指牛熊證街貨來分析，恆指熊證重貨區集中在２８８００－２８９００點，共約

１０４５張期指合約；而恆指牛證的重貨區則集中在２７５００－２７６００點，有約８３０張

期指合約。



農曆新年假期即近，下周內地四日休市，周五（３１日）復市。投資者留意長假持有太短期

的窩輪，時間損耗的影響較大，投資者要留意手上的產品是否適合持有過假期。



過去一周窩輪市場第一大資金流入是阿里（０９９８８）認購證，有約９１００萬元。第二

大資金流入的是平保（０２３１８）認購證，有約８２００萬元。第三大流入的是美團

（０３６９０）的認購證，有約５９００萬元。第四大流入的是國壽（０２６２８）的認購證，

有約３１００萬元。第五大資金流入的是恆指認購證，有２１００萬元。



美團股價在５０天線１０３元爭持，如看好美團，可留意美團認購證１３８２１，行使價

１２０﹒１元，今年４月到期，實際槓桿１１倍。同時也可以留意美團認購證１２７５８，行使

價１１０﹒９３元，今年６月到期，實際槓桿６倍。

筆者將於１月２９日至１月３１日放假。《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》

