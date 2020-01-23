《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９１８６﹒２７ 跌 ９﹒７７點╱０﹒０３％
標普５００ ３３２１﹒７５ 升 ０﹒９６點╱０﹒０３％
納斯達克 ９３８３﹒７７ 升 １２﹒９６點╱０﹒１４％
倫敦富時１００ ７５７１﹒９２ 跌 ３８﹒７８點╱０﹒５１％
法蘭克福ＤＡＸ １３５１５﹒７５ 跌 ４０﹒１２點╱０﹒３０％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０１０﹒９８ 跌 ３５﹒００點╱０﹒５８％
﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０９．７８，歐元兌美元１．１０９８
23/01/2020 07:47
《日出而作》道指升百點後倒跌，油價挫２％，武漢離開通道全關閉
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９１８６﹒２７ 跌 ９﹒７７點╱０﹒０３％
標普５００ ３３２１﹒７５ 升 ０﹒９６點╱０﹒０３％
納斯達克 ９３８３﹒７７ 升 １２﹒９６點╱０﹒１４％
倫敦富時１００ ７５７１﹒９２ 跌 ３８﹒７８點╱０﹒５１％
法蘭克福ＤＡＸ １３５１５﹒７５ 跌 ４０﹒１２點╱０﹒３０％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０１０﹒９８ 跌 ３５﹒００點╱０﹒５８％
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