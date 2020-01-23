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23/01/2020 07:47

《日出而作》道指升百點後倒跌，油價挫２％，武漢離開通道全關閉

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９１８６﹒２７　　　跌　　９﹒７７點╱０﹒０３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３２１﹒７５　　　升　　０﹒９６點╱０﹒０３％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９３８３﹒７７　　　升　１２﹒９６點╱０﹒１４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５７１﹒９２　　　跌　３８﹒７８點╱０﹒５１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３５１５﹒７５　　　跌　４０﹒１２點╱０﹒３０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０１０﹒９８　　　跌　３５﹒００點╱０﹒５８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０９．７８，歐元兌美元１．１０９８

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