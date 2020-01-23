《行內行外－梁崇讓》送豬迎鼠，香港可否走出陰霾？

《行內行外》去年２０１９年中至２０２０年今日，差不多經歷了七個多月，在黑衣暴力示

威持續的影響下，不少行業都面臨經營困難，市面上已出現了不少空置商舖。雖然中美貿易第一

階段協議已簽定，台灣大選也塵埃落定，加上近期香港警方多次搗破黑衣「勇武」核心的巢穴，

香港的暴力行為理應漸漸減退，市民日常生活可望回復正常，但事實並不如此樂觀，只見上周日

黑衣人襲警和殘暴「私了」不同意見市民的事件仍有發生，有行業工會發言人估計農曆鼠年過後

，個別行業的結業潮將會爆發，情況令人憂慮。



＊傳資產管理公司移師星洲＊



黑衣人「攬炒」行動直接打擊零售、旅遊和餐飲業，連交通運輸業也嚴重受害，至於資金市

場方面，港府一直強調沒有資金流走，這是否意味「黑衣攬炒」對香港的資金池全無影響呢？這

似乎並不是實情的，因市場有傳出在港運作的香港資產管理公司已開始有意轉移到新加坡落腳，

消息更指出已有多間本港家族式的資產管理公司的辦公室已轉至新加坡營運，而新加坡金管局也

證實在過去半年，這類公司在新加坡註冊增長近一成，而有地產界人士透露，查詢有關到新加坡

租用辦公室的個案比去年上升約五成。



目前香港背靠祖國，內地在外的融資有七成以上在港完成，無可置疑現時無論法律制度、市

場規則、資金流的自由度、專業人才和服務質素等都較內地便利、快捷和優越，另有資料顯示，

去年年底新加坡境外存款錄得三年來新高，這些是未雨籌謀的「醒目錢」嗎？



＊黃色經濟圈能撐起香港？＊



如香港社會持續動盪不安，資金減少在港投資和流出也應是必然的事實，從近期多間在港上

市而業務集中在港的企業，在其業績報告中都出現大幅倒退，尤其零售服務業，倒退幅度多達至

五成，因此該些企業大都表示在未來的發展中將減少在港投資，連莎莎國際（００１７８）和周

大福（０１９２９）都表示在未來日子打算關閉約二至三成在港的店舖，而遭到多次「裝修」的

優品３６０（０２３６０）同樣表明會縮減在港的投資而轉攻內地和澳門市場，如其他企業都有

類似的商業策略，香港店舖的空置率必然急速上升，那又怎能說資金沒有外流呢？是否特區政府

在自圓其說？木宰羊！至於「黃色經濟圈」財團能否撐起香港經濟？真是要拭目以待！不過從整

體經濟體系來說，恐怕這只是自欺欺人，最終受害的仍是香港市民大眾吧！



回看２０１９年香港股市，全球知名的啤酒釀造百威亞太（０１８７６）去年在港上市後連

番跌穿招股價而繼續尋底，另依靠本土經濟的上市公司股價大部分都錄得下跌，幸好部分有中資

概念的新經濟股卻成大市上升和成交活躍的新火車頭。今年開始有消息指出有關當局將為「同股

不同權」染藍展開諮詢，此板塊的股份立即受到資金追捧，帶動阿里巴巴（０９９８８）和美團

點評（０３６９０）股價雙雙破頂而上，其實兩隻股票去年早已有「春江鴨」紛紛買入，至今有

基金經理因擔心旗下基金缺少了「同股不同權」的股票組合難以向投資者交代，抱著人有我有的

心態，只好被動式地追貨，這也引致相關衍生工具熱炒，在這類新經濟股熱捧下，騰訊

（００７００）和小米（０１８１０）等也相繼地追落後。



＊阿里成功促進中概股來港＊



雖然美國估值第二高的獨角獸新經濟股ＷｅＷｏｒｋ，因出現嚴重虧損令現金流不夠而放棄

上市，Ｄｙｓｏｎ又因恐怕電動車計劃未必能商業化而煞停開發，多種聲稱共享經濟概念模式的

企業只是打科技名號來營運而最終退出市場或出現嚴重虧損。在阿里巴巴去年１１月底來港作第

二上市後，市場掀起中概股回歸的憧憬，阿里巴巴的成功，增加了中資概念股回港上市的意欲。



消息指於美國上市的內地旅遊網站攜程正有意來港作第二市場上市，集資額最少達２０億美

元，約１５６億港元。此外，經營內地餐飲業集團肯德基、必勝客、小肥羊等連鎖快餐品牌和目

前在美國上市的百勝中國，亦正考慮來港上市，可見今年香港ＩＰＯ市場，中概股必成為市場焦

點，中美兩國的磨擦直接令已在美上市的中資企業紛紛回港掛牌，而阿里巴巴的成功更有助其他

企業回港的念頭，較香港人熟悉的還有京東、拼多多和網易等，觀此形勢，傳統金融業股票在港

股市場已漸漸褪色，而龍頭新經濟科技股的盈利增長必勝金融股一籌，料將成為港股市場未來真

正主力成分股了。



＊內企或以全流通形式登場＊



後記：有消息指出今年內地企業有機會以全流通姿態在香港上市，而這種形式有助內地Ｈ股

減少以ＶＩＥ即海外註冊形式在港上市，如能實現即可減少因採用ＶＩＥ形式的重組成本和時間

，因此估計這可鼓勵中小型國企或企業以全流通方式來港上市，這有利內地企業和香港資本市場

的發展，最有利的當然首推港交所（００３８８）了，越多公司上市掛牌無疑市場市值的「餅」

越大，但料對本土業界不會有太大裨益，真可歎時至今日，特區政府對一直為本港金融業打拼了

幾十年的本土業界人士的生存空間仍是漠不關心，相信踏入鼠年，本土業界被當局忽略的局面仍

依然故我，料行業經營困境未能改善。



註：送豬迎鼠，農曆新年假期《行內行外》將暫停刊出兩周至２月１３日，屆時復刊再和大

家見面，在此本工會理事會仝人向全體會員、業界好友拜過早年，金鼠獻瑞，財源滾滾，祝大家

萬事勝意，人人身體健康，戶戶闔家平安！《香港證券及期貨從業員工會副會長 梁崇讓》



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