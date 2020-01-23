《經濟通通訊社２３日專訊》澳門確診第二宗新型冠狀病毒感染確診病例。澳門旅遊局宣布
，取消所有農曆新年慶祝活動，包括「金鼠賀歲囍臨門２０２０農曆新年花車匯演」。
澳門政府將於早上１１時召開記者會，公布第二宗新型冠狀病毒感染確診病例的詳細情況。
澳門衛生局表示，第二宗確診個案的患者是一名來自武漢的６６歲男子，昨日（２２日）下
午經關閘口岸入境澳門時，被檢疫人員檢測出有發燒情況，隨即送往澳門山頂醫院特別急診作進
一步檢查，經檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。（ｂｉ）
23/01/2020 10:39
【武漢肺炎】澳門旅遊局取消所有農曆新年慶祝活動
《經濟通通訊社２３日專訊》澳門確診第二宗新型冠狀病毒感染確診病例。澳門旅遊局宣布
，取消所有農曆新年慶祝活動，包括「金鼠賀歲囍臨門２０２０農曆新年花車匯演」。
澳門政府將於早上１１時召開記者會，公布第二宗新型冠狀病毒感染確診病例的詳細情況。
澳門衛生局表示，第二宗確診個案的患者是一名來自武漢的６６歲男子，昨日（２２日）下
午經關閘口岸入境澳門時，被檢疫人員檢測出有發燒情況，隨即送往澳門山頂醫院特別急診作進
一步檢查，經檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。（ｂｉ）
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