【武漢肺炎】澳門旅遊局取消所有農曆新年慶祝活動

《經濟通通訊社２３日專訊》澳門確診第二宗新型冠狀病毒感染確診病例。澳門旅遊局宣布

，取消所有農曆新年慶祝活動，包括「金鼠賀歲囍臨門２０２０農曆新年花車匯演」。

澳門政府將於早上１１時召開記者會，公布第二宗新型冠狀病毒感染確診病例的詳細情況。

澳門衛生局表示，第二宗確診個案的患者是一名來自武漢的６６歲男子，昨日（２２日）下

午經關閘口岸入境澳門時，被檢疫人員檢測出有發燒情況，隨即送往澳門山頂醫院特別急診作進

一步檢查，經檢驗對新型冠狀病毒呈陽性反應。（ｂｉ）

