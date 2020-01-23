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即市新聞

23/01/2020 19:02

《再戰明天》中台韓股市休市，港股半日市，美國公布製造業ＰＭＩ

　　《經濟通通訊社２３日專訊》明日，中台韓股市假期明休市，港股半日市。美國１月製造業
採購經理人指數。

＊歐洲央行總裁拉加德出席論壇，英特爾和美國運通派業績＊

　　周五公布業績的美國大企業有：英特爾和美國運通。
　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在世界經濟論壇
參加「全球經濟展望會」；國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃、英國財政大臣賈偉
德、日本央行總裁黑田東彥、德國財長肖爾茨、美國財長努欽也將發表講話。
　　５：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員哈斯克爾在小組討論中發言。

＊中台韓股市假期明休市，港股半日市＊

　　明日（２４日），中台韓股市假期休市，港股半日市。
　　在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１２月消費者物價指數，年率料由０﹒５％升上
０﹒７％。
　　５：００ｐｍ，歐元區公布１月製造業採購經理人指數，料由４６﹒３升上４６﹒８。　　
９：００ｐｍ，俄羅斯公布１２月生產者物價指數，年率跌幅料由６﹒３％收窄至２﹒７％。　
９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月零售銷售，月率料由下滑１﹒２％升上０﹒６％。
　　１０：４５ｐｍ，美國公布１月服務業採購經理人指數，料由５２﹒８升上５３。美國１月
製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）料由５２﹒４升上５２﹒５。（ｈｏ）

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