《再戰明天》中台韓股市休市，港股半日市，美國公布製造業ＰＭＩ

《經濟通通訊社２３日專訊》明日，中台韓股市假期明休市，港股半日市。美國１月製造業

採購經理人指數。



＊歐洲央行總裁拉加德出席論壇，英特爾和美國運通派業績＊



周五公布業績的美國大企業有：英特爾和美國運通。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：３０ｐｍ，歐洲央行總裁拉加德在世界經濟論壇

參加「全球經濟展望會」；國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾基耶娃、英國財政大臣賈偉

德、日本央行總裁黑田東彥、德國財長肖爾茨、美國財長努欽也將發表講話。

５：３０ｐｍ，英倫銀行貨幣政策委員會委員哈斯克爾在小組討論中發言。



＊中台韓股市假期明休市，港股半日市＊



明日（２４日），中台韓股市假期休市，港股半日市。

在數據方面，明早７：３０ａｍ，日本公布１２月消費者物價指數，年率料由０﹒５％升上

０﹒７％。

５：００ｐｍ，歐元區公布１月製造業採購經理人指數，料由４６﹒３升上４６﹒８。

９：００ｐｍ，俄羅斯公布１２月生產者物價指數，年率跌幅料由６﹒３％收窄至２﹒７％。

９：３０ｐｍ，加拿大公布１１月零售銷售，月率料由下滑１﹒２％升上０﹒６％。

１０：４５ｐｍ，美國公布１月服務業採購經理人指數，料由５２﹒８升上５３。美國１月

製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）料由５２﹒４升上５２﹒５。（ｈｏ）

