  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/01/2020 13:00

《缸邊麗評－熊麗萍》疫情之下的受惠股與受累股

　　《缸邊麗評》恆指由１２月初低位２６０００點攀升至本周一（２０日）高位２９１７５點
，漲升近３２００點，遇上武漢肺炎疫情正在擴散，港股終於在本周二（２１日）借勢出現較明
顯調整。短期大市料仍跟隨肺炎患者數據而反覆調整；而由於今次疫情正值是內地春運高峰期，
令今年春節的經濟效益及對不同板塊的正、負面影響，亦出現新轉變。
　
＊航空、旅遊及食肆受直接影響＊
　
　　現階段各方仍在觀察疫情的進一步發展，但由於內地春運人流強勁，增加受感染機會，未來
公布的新增個案或涉及的國家或地區料也會上升，市場對確診個案的數字會有較敏感的反應。同
時，為控制疫情及減低蔓延風險，春節人流料有所減少（武漢今早（２３日）１０時起封城），
令今年春節的經濟效益有所改變；當中以航空、旅遊及食肆的影響較直接。
　
＊理賠金額暫難料，保險股未宜急買入＊
　
　　另一方面，中央政府亦推出政策應對今次疫情，國家醫保局決定對確診為「新型冠狀病毒感
染肺炎診療方案」覆蓋的藥品和醫療服務，全部臨時納入醫保基金支付範圍。同時，內地保險公
司已成立工作小組，配合政府政策為客戶開通理賠綠色通道，主動提供快捷的理賠服務，保險股
因而受壓。無可否認，今次疫情會增加保險公司的賠償開支，但若只是加快處理賠償程序，而審
批賠付則按正常標準，對保險公司料無太大影響，但由於疫情發展仍未明朗，保險公司在今次疫
情涉及的賠付金額暫難預計，保險股未宜急於買入。
　
＊藥物股炒作居多，東陽間接受惠＊
　
　　醫藥股明顯受惠，但本港上市的醫藥股大多與今次疫情無相關性。由於專家組已表明目前新
型冠狀病毒並無特效藥，因此現階段藥物股也是炒作概念居多；僅東陽光藥（０１５５８）主要
生產抗流感病毒藥物，可望間接受惠，但提防股價波動性。

＊平安好醫生伺低買入作長線投資＊

　　另邊廂，平安好醫生（０１８３３）可受惠於今次疫情，集團建立的醫療健康生態平台，為
病人提供一站式服務。今次疫情涉及的範圍及人數較廣泛及較多，令集團的數據庫更豐富，而網
上醫療亦為應對類似今次疫情事件上，較容易根據數據追蹤相關人士及源頭，減輕擴散速度。未
來內地料會加快網上醫療的發展。筆者維持推介平安好醫生的買入建議，但近兩天股價升勢過急
，待調整至７０元以下收集作長線投資。《駿達資產管理　投資策略總監　熊麗萍》

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道23/01/2020
《開市Good Morning》林家亨：疫情對港股影響短暫
國際動態23/01/2020
特稱將展新貿談 京：無時間表
生財有道22/01/2020
【武漢肺炎】陳永傑：疫情與沙士情況不同 料對樓市影響不大
生財有道22/01/2020
【舖市寒冬】直擊一街25間空舖 夾公仔店攻旺區
生財有道22/01/2020
內地狂增零售點 周大福低線城市掘金
剖析天下22/01/2020
由「歐豬」到歐洲最強 剖析愛爾蘭經濟奇蹟
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet新春賞你】皇室堡 x Pete and Gulu「乾淨『企』理衣物籃」乙個

【etnet社創SolN】有種‧成長之和「孩」共處同樂日 – 立即報名

【etnet新春賞你】LEE GARDENS利園區「迎春接福利是封」一套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金