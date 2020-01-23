《缸邊麗評－熊麗萍》疫情之下的受惠股與受累股

《缸邊麗評》恆指由１２月初低位２６０００點攀升至本周一（２０日）高位２９１７５點

，漲升近３２００點，遇上武漢肺炎疫情正在擴散，港股終於在本周二（２１日）借勢出現較明

顯調整。短期大市料仍跟隨肺炎患者數據而反覆調整；而由於今次疫情正值是內地春運高峰期，

令今年春節的經濟效益及對不同板塊的正、負面影響，亦出現新轉變。



＊航空、旅遊及食肆受直接影響＊



現階段各方仍在觀察疫情的進一步發展，但由於內地春運人流強勁，增加受感染機會，未來

公布的新增個案或涉及的國家或地區料也會上升，市場對確診個案的數字會有較敏感的反應。同

時，為控制疫情及減低蔓延風險，春節人流料有所減少（武漢今早（２３日）１０時起封城），

令今年春節的經濟效益有所改變；當中以航空、旅遊及食肆的影響較直接。



＊理賠金額暫難料，保險股未宜急買入＊



另一方面，中央政府亦推出政策應對今次疫情，國家醫保局決定對確診為「新型冠狀病毒感

染肺炎診療方案」覆蓋的藥品和醫療服務，全部臨時納入醫保基金支付範圍。同時，內地保險公

司已成立工作小組，配合政府政策為客戶開通理賠綠色通道，主動提供快捷的理賠服務，保險股

因而受壓。無可否認，今次疫情會增加保險公司的賠償開支，但若只是加快處理賠償程序，而審

批賠付則按正常標準，對保險公司料無太大影響，但由於疫情發展仍未明朗，保險公司在今次疫

情涉及的賠付金額暫難預計，保險股未宜急於買入。



＊藥物股炒作居多，東陽間接受惠＊



醫藥股明顯受惠，但本港上市的醫藥股大多與今次疫情無相關性。由於專家組已表明目前新

型冠狀病毒並無特效藥，因此現階段藥物股也是炒作概念居多；僅東陽光藥（０１５５８）主要

生產抗流感病毒藥物，可望間接受惠，但提防股價波動性。



＊平安好醫生伺低買入作長線投資＊



另邊廂，平安好醫生（０１８３３）可受惠於今次疫情，集團建立的醫療健康生態平台，為

病人提供一站式服務。今次疫情涉及的範圍及人數較廣泛及較多，令集團的數據庫更豐富，而網

上醫療亦為應對類似今次疫情事件上，較容易根據數據追蹤相關人士及源頭，減輕擴散速度。未

來內地料會加快網上醫療的發展。筆者維持推介平安好醫生的買入建議，但近兩天股價升勢過急

，待調整至７０元以下收集作長線投資。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

