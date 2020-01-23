《經濟通通訊社２３日專訊》今日凌晨２時左右，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指
揮部發布緊急通告稱，為有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安
全和身體健康，決定自２０２０年１月２３日１０時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運
暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通
告。
最新數據顯示，全國確診新型肺炎５５０例。其中，湖北省確診４４４例，死亡增至１７人
。（ｌｃ）
23/01/2020 08:16
【武漢肺炎】武漢封城：十時起機場、車站離漢通道關閉，公交停運
《經濟通通訊社２３日專訊》今日凌晨２時左右，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指
揮部發布緊急通告稱，為有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安
全和身體健康，決定自２０２０年１月２３日１０時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運
暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通
告。
最新數據顯示，全國確診新型肺炎５５０例。其中，湖北省確診４４４例，死亡增至１７人
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