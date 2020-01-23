【武漢肺炎】武漢封城：十時起機場、車站離漢通道關閉，公交停運

《經濟通通訊社２３日專訊》今日凌晨２時左右，武漢新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指

揮部發布緊急通告稱，為有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安

全和身體健康，決定自２０２０年１月２３日１０時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運

暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉。恢復時間另行通

告。

最新數據顯示，全國確診新型肺炎５５０例。其中，湖北省確診４４４例，死亡增至１７人

。（ｌｃ）

