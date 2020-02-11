《匯市縱橫－蕭啟洪》人民幣匯價短期何去何從？且聽數據說說話！

《匯市縱橫》春節剛過又立春，我們正式踏入鼠年。轉眼又過了正月十五的元宵佳節，這個

鼠年的元宵在發自武漢的新型冠狀病毒引發的肺炎疫情的陰霾下，悄悄的過去了。

在新冠肺炎恐慌下，近來人民幣價格相對波動。離岸人民幣價格從上月中的高位

６﹒８４５７大幅下滑並曾一度觸及７﹒０２３０水平，在短短半個月下跌了２﹒５％。當中，

國內雖然公布了優於預期的１月份的財新ＰＭＩ及較高的ＣＰＩ資料，但亦無阻市場偏淡情緒。

市場仍全神盯著新冠肺炎的消息。



＊傳聞流轉增恐慌，對抗疫無幫助＊



離岸人民幣現時匯價約６﹒９８，雖然曾傳來中美貿易的利好消息，但一如預期對匯率影響

不大。那麼，要看透人民幣短期的走勢，瞭解一下疫情可能會帶來一些啟示。讓我們看看資料：

截至２月１１日早上，根據國家衛健委資料，共４萬３千多人（全國含港澳台）確診新冠肺炎，

２﹒２萬多個疑似病例，當中約４千多人治癒及約１千人死亡。雖然死亡人數已超過ＳＡＲＳ，

但死亡率仍維持在２﹒４％水平，而據「醫﹒思維」（Ｍｅｄｉｃａｌ Ｉｎｓｐｉｒｅ）網頁

數據，中東呼吸綜合症（ＭＥＲＳ）死亡率為３４﹒４％、Ｈ１Ｎ１流感死亡率為１７﹒４％、

ＳＡＲＳ死亡率為９﹒６％、依波拉死亡率為４０﹒４％。另按美國疾控中心最新報告，過去４

個月（２０１９年１０月至２０２０年１月）美國流感的死亡率為０﹒０４％至０﹒１４％。從

這些數據上看，現階段新冠肺炎比一般流感死亡率高起碼１７倍，但比起一些較嚴重的疫情，死

亡率並不是特別高，只有ＳＡＲＳ的四分一。

當然有人會認為，目前資料並未反映新冠肺炎疫情的全貌，或有人甚至挑戰數據的可信性。

但筆者想說明一點，若此類資料不可信，我們只有相信一些傳聞，很多時傳聞不能證實，只會增

加恐慌，對應對疫情並無特別的幫助。另一方面，在不明來歷的病毒入侵的時候，開始的感染案

例會大幅低估，因此通常病例會急速上升，死亡率就慢慢下降。若當病毒大幅擴散及醫療資源緊

缺下，要看到真實情況便需要更長時間了，當中若出現病變了會令情況更加複雜。因此剔除湖北

病例或會對新冠肺炎看得較為清晰。



＊非湖北地區疫症死亡率０﹒３９％＊



數據顯示疫情主要集中在湖北（或更準確是武漢），確診例接近３萬２千（佔總數

７４﹒３％），約２２２２人治癒（佔總數５５﹒６％）及９７４人死亡（佔總數９７﹒８％）

，因此除武漢地區外（含港澳台）確診例約為１萬１千，治癒例約１７７６及死亡例４３，令非

湖北治癒率為１６﹒２％及死亡率為０﹒３９％。這死亡率是流感（最大死亡率）的３倍多。若

非湖北的數據更可信的話，新冠肺炎的就更像一個比較嚴重的流感。

最近看到在香港的案例顯示有社區爆發的危險，因此雖然死亡率暫時偏低，但其傳染性之強

亦不能掉以輕心，半點不能怠慢。究竟新冠肺炎數據向流感發展還是向ＳＡＲＳ病毒發展，暫時

還是未知之數。若以爆發前人民幣在６﹒８４５７的強方位置，到市場最擔憂時跑到７﹒０２３

水平計算，現６﹒９８水平（大概距離弱方２５％）表示市場仍然十分擔心疫情。如果疫情資料

能向非湖北資料發展的話，人民幣短期能走強的概率頗大。

在現今資訊爆棚的年代，謠傳或暫不能分辨的訊息極有可能對人民幣做成短期震動。另一方

面，疫情長遠對中國內地經濟做成影響，為人民幣匯價走向添上不明朗因素！



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒１１５０沽出歐元兌美元於１﹒０９５０平倉，獲利２００點子。

日圓：本周建議候低於１０７﹒８０水平買入美元兌日圓，目標１０９﹒５０，止蝕

１０７﹒００。

黃金：本周建議候低於每盎司１５３５買入黃金兌美元，目標１６００，止蝕１４８５。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

