《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９５５１．４２ 升２７５．０８點╱０．９４％
標普５００ ３３７９．４５ 升 ２１．７０點╱０．６５％
納斯達克 ９７２５．９６ 升 ８７．０２點╱０．９０％
倫敦富時１００ ７５３４．３７ 升 ３４．９３點╱０．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １３７４９．７８ 升１２１．９４點╱０．８９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６１０４．７３ 升 ４９．９７點╱０．８３％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０﹒０７，歐元兌美元１．０８７１
13/02/2020 07:46
《日出而作》美股全線破頂高收，油價急漲，金價跌至一周低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９５５１．４２ 升２７５．０８點╱０．９４％
標普５００ ３３７９．４５ 升 ２１．７０點╱０．６５％
納斯達克 ９７２５．９６ 升 ８７．０２點╱０．９０％
倫敦富時１００ ７５３４．３７ 升 ３４．９３點╱０．４７％
法蘭克福ＤＡＸ １３７４９．７８ 升１２１．９４點╱０．８９％
巴黎ＣＡＣ４０ ６１０４．７３ 升 ４９．９７點╱０．８３％
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