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即市新聞

13/02/2020 07:46

《日出而作》美股全線破頂高收，油價急漲，金價跌至一周低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９５５１．４２　升２７５．０８點╱０．９４％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３７９．４５　升　２１．７０點╱０．６５％　　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９７２５．９６　升　８７．０２點╱０．９０％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５３４．３７　升　３４．９３點╱０．４７％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３７４９．７８　升１２１．９４點╱０．８９％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６１０４．７３　升　４９．９７點╱０．８３％　

　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１１０﹒０７，歐元兌美元１．０８７１

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