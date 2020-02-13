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即市新聞

13/02/2020 09:36

《異動股》威高國際（１１７３）急飆１﹒３５倍，設口罩生產線

　　《經濟通通訊社１３日專訊》威高國際（０１１７３）現價升１３５﹒７１％，報０﹒１６
５元，盤中高見０﹒２５元，創近４年高位；成交約１３９０萬股，涉資２７２萬元。
　　威高國際（０１１７３）公布，該集團將使用自置廠房設置口罩生產線，已落實簽訂購置兩
台全自動化口罩生產機器買賣合同，洽談續添全自動化機器，並投放資源把部分廠房面積裝修改
造為高規格無塵無污染潔淨廠房設施、採購原材料等，期望口罩生產線於３月投產。
　　現時，恆生指數報２７８２５，升２點或升０﹒０１％，主板成交６８﹒７９億元。國企指
數報１０８７８，跌６點或跌０﹒０６％。
　　上證綜合指數報２９２５，跌１點或跌０﹒０６％，成交２２８﹒６７億元人民幣。
　　深證成份指數報１０９４４，升３點或升０﹒０３％，成交４３５﹒２３億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　威高國際（０１１７３）　　　０﹒１６５元　　　升１３５﹒７１％
　　莎莎國際（００１７８）　　　１﹒４９０元　　　升　　１﹒３６％
　　香港電視（０１１３７）　　　５﹒２３０元　　　升　　０﹒５８％
　　敏華控股（０１９９９）　　　６﹒０９０元　　　無升跌
　　恆安國際（０１０４４）　　６２﹒４００元　　　跌　　０﹒０８％
　　維達國際（０３３３１）　　２０﹒５５０元　　　跌　　０﹒４８％
　　歐舒丹　（００９７３）　　１６﹒２００元　　　跌　　０﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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