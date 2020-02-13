《異動股》威高國際（１１７３）急飆１﹒３５倍，設口罩生產線

《經濟通通訊社１３日專訊》威高國際（０１１７３）現價升１３５﹒７１％，報０﹒１６
５元，盤中高見０﹒２５元，創近４年高位；成交約１３９０萬股，涉資２７２萬元。
威高國際（０１１７３）公布，該集團將使用自置廠房設置口罩生產線，已落實簽訂購置兩
台全自動化口罩生產機器買賣合同，洽談續添全自動化機器，並投放資源把部分廠房面積裝修改
造為高規格無塵無污染潔淨廠房設施、採購原材料等，期望口罩生產線於３月投產。
現時，恆生指數報２７８２５，升２點或升０﹒０１％，主板成交６８﹒７９億元。國企指
數報１０８７８，跌６點或跌０﹒０６％。
上證綜合指數報２９２５，跌１點或跌０﹒０６％，成交２２８﹒６７億元人民幣。
深證成份指數報１０９４４，升３點或升０﹒０３％，成交４３５﹒２３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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威高國際（０１１７３） ０﹒１６５元 升１３５﹒７１％
莎莎國際（００１７８） １﹒４９０元 升 １﹒３６％
香港電視（０１１３７） ５﹒２３０元 升 ０﹒５８％
敏華控股（０１９９９） ６﹒０９０元 無升跌
恆安國際（０１０４４） ６２﹒４００元 跌 ０﹒０８％
維達國際（０３３３１） ２０﹒５５０元 跌 ０﹒４８％
歐舒丹 （００９７３） １６﹒２００元 跌 ０﹒６１％
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（ｆｚ）