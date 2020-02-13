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即市新聞

13/02/2020 09:15

《法證攻防－林恩》「ＡＴＭ」仍為市場焦點，濠賭股低位回升

　　《法證攻防》內地公布的新冠肺炎每日新增確診個案由２月４日逾３８００人回落至２月
１１日約２０００人。恆指上周連升四日後，小幅回落，周三重上２５０天移動平均線之上，回
補過年後開盤的下跌裂口。資金流方面，截至周二的過去五個交易日，共有超過３億的資金流入
熊證及認沽證，亦有過億元好倉資金離場。
　　「ＡＴＭ」仍是市場焦點，周四成交金額分別位於市場頭三位，佔大市總成交金額１５％。
騰訊（００７００）好淡倉資金流走勢與恆指相若，卻受到港股通資金的關注，本周頭兩個交易
日共錄得超過２１億元的北水資金淨流入。股價周三午後曾突破１月４１３元高位，最高見
４１３﹒６元，創超過１年新高，收市靠穩４１０元水平。阿里巴巴（０９９８８）回升至過年
前的水平之後，業績公布前股價在１０天線水平靠穩。阿里巴巴的相關牛熊證選擇在本周陸續上
市，雖然有傳聞指阿里或短期無緣列入港股通名單，但牛熊證上市的首兩日，流入牛證的資金金
額是流入熊證的近４０倍。而美團點評（０３６９０）股價在１００天線水平反彈，過去一周在
１００元關口波幅上落。
　　澳門政府於２月頭起暫停所有娛樂場所的營業，濠賭股受到疫情氣氛影響，銀河
（０００２７）股價由１月高位約６３元，急挫約２５％，金沙中國（０１９２８）股價亦受壓
。截至周三下午，當香港新冠肺炎的確診病例累計近５０例時，澳門持續一個星期０新增確診病
例，累計確診人數暫維持在１０人，是兩岸三地中最低。銀河金沙股價周三分別飆升約４％。
《法國巴黎銀行上市衍生產品部　林恩》

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