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14/02/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３５﹒６億人幣，買建行騰訊沽瑞聲安踏

　　《經濟通通訊社１４日專訊》市場對內地新冠肺炎憂慮重燃，拖累隔晚外圍股市下跌，不過
國務院總理李克強要求有序恢復正常生產秩序，中港股市造好，恆指繼昨日下跌９３點後，低開
３１點後隨即倒升，但在２８０００點前遇到阻力，午後升幅收窄，全日微升８５點或０﹒３％
，報２７８１５點。
　　按額度計算，北水全日淨流入３５﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、騰訊控股（００７００）、農業銀行（０１２８８）；淨賣出最多的依次是瑞
聲科技（０２０１８）、安踏體育（０２０２０）、中芯國際（００９８１）。
　　主板成交９５７﹒８３億元減少９﹒６％。其中港股通成交１８０﹒１億元，佔總成交
１８﹒８％。

＊內銀股集體向上，北水連續四日掃建行＊

　　市場預期下次中期借貸便利操作（ＭＬＦ）中標利率、以及２月２０日（下周四）公布的
ＬＰＲ也有較大的概率下行。內銀股集體向上，建行連續第四日成為北水淨買入最多的個股，收
報６﹒５１元，升１％。北水９﹒３７億元。
　　農行則升１﹒２％，報３﹒１８元，北水淨流入近４億元。　
　　騰訊近日持續強勢，今日出現回吐，收報４１５元，軟０﹒３％。不過仍然無阻北水掃貨的
熱情，淨買入４﹒９３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　　９．３７　
　　騰訊控股（００７００）　　　　　　４．９３　
　　農業銀行（０１２８８）　　　　　　３．９７　
　　美團點評（０３６９０）　　　　　　３．３２　
　　中國銀行（０３９８８）　　　　　　３．１２　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　　２．７５　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　　１．０４　　

　　淨沽出最多港股：
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　　－３．２７　
　　安踏體育（０２０２０）　　　　　－１．９９　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　－１．３７　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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