【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３５﹒６億人幣，買建行騰訊沽瑞聲安踏

《經濟通通訊社１４日專訊》市場對內地新冠肺炎憂慮重燃，拖累隔晚外圍股市下跌，不過
國務院總理李克強要求有序恢復正常生產秩序，中港股市造好，恆指繼昨日下跌９３點後，低開
３１點後隨即倒升，但在２８０００點前遇到阻力，午後升幅收窄，全日微升８５點或０﹒３％
，報２７８１５點。
按額度計算，北水全日淨流入３５﹒６億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行
（００９３９）、騰訊控股（００７００）、農業銀行（０１２８８）；淨賣出最多的依次是瑞
聲科技（０２０１８）、安踏體育（０２０２０）、中芯國際（００９８１）。
主板成交９５７﹒８３億元減少９﹒６％。其中港股通成交１８０﹒１億元，佔總成交
１８﹒８％。
＊內銀股集體向上，北水連續四日掃建行＊
市場預期下次中期借貸便利操作（ＭＬＦ）中標利率、以及２月２０日（下周四）公布的
ＬＰＲ也有較大的概率下行。內銀股集體向上，建行連續第四日成為北水淨買入最多的個股，收
報６﹒５１元，升１％。北水９﹒３７億元。
農行則升１﹒２％，報３﹒１８元，北水淨流入近４億元。
騰訊近日持續強勢，今日出現回吐，收報４１５元，軟０﹒３％。不過仍然無阻北水掃貨的
熱情，淨買入４﹒９３億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
建設銀行（００９３９） ９．３７
騰訊控股（００７００） ４．９３
農業銀行（０１２８８） ３．９７
美團點評（０３６９０） ３．３２
中國銀行（０３９８８） ３．１２
小米集團（０１８１０） ２．７５
融創中國（０１９１８） １．０４
淨沽出最多港股：
瑞聲科技（０２０１８） －３．２７
安踏體育（０２０２０） －１．９９
中芯國際（００９８１） －１．３７
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（ｃａ）