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即市新聞

17/02/2020 10:20

《中資異動》中遠海發急升一成八，突破多條平均線兼創１０個月高

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中遠海發（０２８６６）Ｈ股現價升１８﹒１８％，報
１﹒０４元；成交約７８８７萬股，涉資８０５７萬元。
　　Ａ股（滬：６０１８６６）現價２﹒２５元人民幣，升２﹒７４％，成交３９１１萬元人民
幣，涉及１７４７萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價１４０﹒５７％。
　　Ｈ股股份盤中高見１﹒０９元，創１０個月高位，兼突破１０天線（０﹒８８３元）、２０
天線（０﹒８９７元）、５０天線（０﹒８９７元）、１００天線（０﹒８９７元）及２５０天
線（０﹒９３３元）。
　　公司於２月１１日公布，發行２０２０年度第一期超短期融資券，發行規模為人民幣１０億
元，期限１８１天，每張面值１００元，票面利率為１﹒９％，募集資金１０億元已於２０２０
年２月１２日到賬。
　　現時，恆生指數報２７９９８點，升１８２點或升０﹒６６％，主板成交２５５﹒８６億元
。國企指數報１０９３８點，升７４點或升０﹒６９％。
　　上證綜合指數報２９４５點，升２８點或升０﹒９９％，成交１２５７﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０６０點，升１４４點或升１﹒３２％，成交１９３８﹒８８億元人民
幣。

　　十大升幅股分表現如下：
　　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　環球大通（０８０６３）　　０﹒０４４元　　　升３３﹒３３％
　　大禹金融（０１０７３）　　０﹒４５０元　　　升２１﹒６２％
　　中遠海發（０２８６６）　　１﹒０４０元　　　升１８﹒１８％
　　卓悅控股（００６５３）　　０﹒１４２元　　　升１４﹒５２％
　　大豐港　（０８３１０）　　０﹒４３０元　　　升１３﹒１６％
　　靛藍星　（０８３７３）　　０﹒４１０元　　　升１２﹒３３％
　　豐城控股（０８２１６）　　０﹒４２５元　　　升１１﹒８４％
　　愛世紀　（０８５０７）　　０﹒２００元　　　升１１﹒１１％
　　鉅京控股（０８４５０）　　０﹒０６０元　　　升１１﹒１１％
　　川控股　（０１４２０）　　０﹒１２８元　　　升１０﹒３４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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