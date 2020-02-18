《異動股》匯控去年列帳稅前盈利跌３３％遜預期，現價挫逾２％

《經濟通通訊社１８日專訊》匯控（００００５）公布截至去年１２月底止全年業績，去年

列帳基準稅前盈利１３３億美元趺３３％，遜預期。集團股價暫跌２﹒３６％，報５８元，穿十

天（５８﹒５元）、二十天（５８﹒２６５元）、五十天（５９﹒１０９元）、百天線

（５９﹒１６９元）；成交約１３６８萬股，涉資８﹒０５億元，主動沽盤６１％。

集團行政總裁祈耀年在業績報告中表示，計劃削減投放資本於表現欠佳的業務並降低支出，

進一步將資源集中於高回報和增長前景較佳的市場，包括零售銀行及財富管理業務以及所有亞洲

業務。同時計劃精簡複雜的集團架構，包括削減集團及中央的支出，同時提升資本效益。

恆生銀行（０００１１）公布截至去年１２月底止全年業績，去年下半年面對貿易往來形勢

及其他地緣政治因素持續不明朗，令本港經營環境亦更具挑戰。恆生下半年營業溢利減少

２５﹒１２億元或１６％，主要由於營業支出及預期信貸損失提撥增加。現價跌０﹒３６％，報

１６３﹒９元；成交約５６萬股，涉資９１３８萬元，主動買盤７０％。

現時，恆生指數報２７５４１，跌４１７點或跌１﹒４９％，主板成交６０７﹒９０億元。

國企指數報１０８１５，跌１４１點或跌１﹒３０％。

上證綜合指數報２９７２，跌１０點或跌０﹒３７％，成交２４２３﹒３４億元人民幣。深

證成份指數報１１２２２，跌１９點或跌０﹒１７％，成交４０１０﹒９９億元人民幣。



表列部分同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ５８﹒００元 跌２﹒３６％

恆生銀行（０００１１） １６３﹒９０元 跌０﹒３６％

東亞銀行（０００２３） １７﹒４６元 跌１﹒０２％

中銀香港（０２３８８） ２７﹒６０元 跌１﹒２５％

渣打集團（０２８８８） ６３﹒９０元 跌０﹒４７％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｎｓ）

