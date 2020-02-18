《午市前瞻》若疫情持續好轉港股料反覆向好，本周上望二萬八關

《經濟通通訊社１８日專訊》隔晚美股假期休市，美國據報針對中國科技企業包括華為實施

新的技術輸出限制。而截至昨日（１７日）內地新冠肺炎累計確診病例逾７﹒２萬宗，新增確診

病例１８８６宗，再多９８人死。國家衛健委高級別專家組組長鍾南山估計，２月中下旬疫情或

達到高峰，但達到峰值不見得會馬上下降。港股今早低開１９３點報２７７６６點，之後跌幅略

為收窄至接近半日最高位２７７７１點，但隨即繼續下試。人行就放寬房地產考核指標闢謠，以

及蘋果公司預告因供應鏈受阻影響收入，內房及手機設備股急挫，拖累港股連失５０天線

（約２７７０４點）及２５０天線（約２７６８０點）。Ａ股其後由升轉跌，加上離岸人民幣跌

穿７算，港股最多瀉４０５點低見２７５５４點。最終，港股半日收報２７５８１，跌３７８點

或跌１﹒３５％，主板成交６００﹒４７億元。

國企指數報１０８１３，跌１４４點或跌１﹒３２％。金沙中國（０１９２８）升

０﹒２５％，報４０﹒３５元，是唯一錄得升幅的藍籌股。

Ａ股走低，上證指數報２９７２，跌１１點或跌０﹒３９％，成交２３９８﹒３３億元人民

幣。深成指數報１１２１９，跌２１點或跌０﹒１９％，成交３９７０﹒８４億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）今日放榜，挫０﹒９３％，報５８﹒８５元；騰訊（００

７００）瀉１﹒８７％，報４０８﹒８元；港交所（００３８８）軟１﹒２５％，報２６９﹒４

元；友邦（０１２９９）走低１﹒８５％，報７９﹒５元；中移動（００９４１）滑

０﹒９１％，報６５﹒４元；建行（００９３９）跌０﹒４６％，報６﹒５１元。



＊中央重申「房住不炒」，重挫內房＊



人行否認將放寬宏觀審慎評估（ＭＰＡ）中的房地產信貸相關考核指標，並繼續堅持「房住

不炒」的定位，內房股全線走低。融創中國（０１９１８）挫４﹒１２％，報４３﹒１元；碧桂

園（０２００７）跌３﹒２６％，報１０﹒６８元；華潤置地（０１１０９）走低２﹒９１％，

報３５﹒０５元；世茂房地產（００８１３）瀉３﹒５３％，報２７﹒３５元。

蘋果公司警告，由於肺炎疫情造成業務放緩且需求下降，預計無法實現三月當季收入預期，

手機設備股急瀉。瑞聲科技（０２０１８）跌４﹒３３％，報５６﹒３元；舜宇光學

（０２３８２）跌４﹒７８％，報１２７﹒６元，為最大跌幅藍籌股；比亞迪電子

（００２８５）跌５﹒６４％，報１５﹒３８元；丘鈦科技（０１４７８）跌２﹒７８％，報

１１﹒９元。

房地產資本分析公司ＲＣＡ預料，今年上半年投資活動將進一步放緩，全年香港房地產投資

活動有可能遠低於長期平均水平。本地地產股插水，新世界（０００１７）跌２﹒２９％，報

１０﹒２２元；新地產（０００１６）跌１﹒３８％，報１１４﹒１元；恆地（０００１２）跌

１﹒２％，報３７元；長實（０１１１３）跌１﹒７３％，報５１﹒１元；嘉里建設（００６８

３）跌２﹒２８％，報２３﹒５５元。



＊華府傳擬限制對中國輸出晶片技術，中芯瀉逾７％＊



華府擬報將限制中國使用美國用於生產晶片的設備，重挫晶片股。中芯（００９８１）急挫

７﹒４３％，報１４﹒９４元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）跌７﹒９１％，報１０２﹒５元；

華虹半導體（０１３４７）軟３﹒５８％，報１７﹒７８元；中電華大科技（０００８５）跌３

﹒９％，報０﹒７４元。

多隻藥股逆市上升，華檢醫療（０１９３１）因應肺炎疫情派遣員工與前線醫護團隊協作進

行凝血分析，飆６﹒４３％，報３﹒９７元；國藥科技（０８１５６）就肺炎疫情緊急醫療物資

採購達成合作協議，漲２５﹒４５％，報０﹒３４５元；白雲山（００８７４）瘧疾抑制藥獲藥

品補充申請批件，揚１﹒３６％，報２６﹒０５元；而石藥（０１０９３）則跌１﹒６５％，報

１９﹒０４元；中生製藥（０１１７７）挫２﹒０４％，報１１﹒５２元。

汽車股經過昨日急漲後回吐，東風集團（００４８９）１月銷售量按年下跌近９％，滑

２﹒２５％，報６﹒５２元；吉利（００１７５）跌１﹒２％，報１４﹒８８元；華晨中國

（０１１１４）跌３﹒１３％，報７﹒１１元；比亞迪（０１２１１）軟０﹒４４％，報

４４﹒９元；廣汽（０２２３８）走低２﹒２７％，報９﹒０６元。



＊黃志陽：美元走弱加金價上揚，現可部署買入金礦股＊



港股本日連升兩日後回吐。安山資本資產管理部董事黃志陽向《經濟通通訊社》表示，近期

內地新冠肺炎疫情漸見穩定，刺激港股累積一定升幅，相信本日跌勢純屬正常調整。他認為港股

短期走勢主要還看新冠肺炎疫情消息，如感染人數增速放緩及康復者數目持續上升，料港股短期

趨勢仍然是反覆向好。另外，他指本周四人行頗大機會減息，或能稍為再刺激港股。他認為本周

港股會主要於十天線（約２７５４２點）及二十天線（約２７４６７點）爭持，料百天線（約２

７１６７點）見支持，最高上望２８０００點。

另外，黃志陽指金礦股目前可以開始部署，因近期美元走弱，加上近日金價接近重上每盎司

１６００美元水平，料利好金礦股走勢；同時金礦股具防守性，較能在市況差時跑出。他建議山

東金（０１７８７）可於１８﹒５元買入，上望２０﹒５元，穿１７元止蝕；招金（０１８１８

）可於８﹒４元買入，上望９﹒５元，穿７﹒８元止蝕。（ｋｓ、ｙｋ）

