恒生全年純利升３％至２４８﹒４億元遜預期，第四次中期息４元

《經濟通通訊社１８日專訊》恆生銀行（０００１１）公布截至去年１２月３１日止全年業

績，２０１９年純利為２４８﹒４億元，按年增３％，較巿場預估的２５２﹒７億元純利遜色。

恆生去年每股盈利增加２％，為每股１２﹒７７元，第四次中期股息為４元，全年股息合共

８﹒２元，較２０１８年同期７﹒５元增加０﹒７元或９﹒３３％。

恆生全年營業溢利增加２％至２８６﹒１０億元，而扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值

提撥前之營業溢利增長５％，為３０４﹒４７億元。（ｊｏ）

