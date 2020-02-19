《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２３２﹒１９ 跌１６５﹒８９點╱０﹒５６％
標普５００ ３３７０﹒２９ 跌 ９﹒８７點╱０﹒２９％
納斯達克 ９７３２﹒７４ 升 １﹒５７點╱０﹒０２％
倫敦富時１００ ７３８２﹒０１ 跌 ５１﹒２４點╱０﹒６９％
法蘭克福ＤＡＸ １３６８１﹒１９ 跌１０２﹒７０點╱０﹒７５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０５６﹒８２ 跌 ２９﹒１３點╱０﹒４８％
﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．８８，歐元兌美元１．０７９７
19/02/2020 07:46
《日出而作》美股偏軟，油價表現牛皮，金價突破１６００美元
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２９２３２﹒１９ 跌１６５﹒８９點╱０﹒５６％
標普５００ ３３７０﹒２９ 跌 ９﹒８７點╱０﹒２９％
納斯達克 ９７３２﹒７４ 升 １﹒５７點╱０﹒０２％
倫敦富時１００ ７３８２﹒０１ 跌 ５１﹒２４點╱０﹒６９％
法蘭克福ＤＡＸ １３６８１﹒１９ 跌１０２﹒７０點╱０﹒７５％
巴黎ＣＡＣ４０ ６０５６﹒８２ 跌 ２９﹒１３點╱０﹒４８％
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