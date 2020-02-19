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即市新聞

19/02/2020 07:46

《日出而作》美股偏軟，油價表現牛皮，金價突破１６００美元

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２９２３２﹒１９　跌１６５﹒８９點╱０﹒５６％
　　　　　　　　標普５００　　　　　３３７０﹒２９　跌　　９﹒８７點╱０﹒２９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　９７３２﹒７４　升　　１﹒５７點╱０﹒０２％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７３８２﹒０１　跌　５１﹒２４點╱０﹒６９％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３６８１﹒１９　跌１０２﹒７０點╱０﹒７５％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　６０５６﹒８２　跌　２９﹒１３點╱０﹒４８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４６ａｍ美元兌日圓１０９．８８，歐元兌美元１．０７９７

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