《午市前瞻》ＬＰＲ調整幅度若遜預期，港股或借勢回調下試兩萬七

《經濟通通訊社１９日專訊》美股三大指數隔晚走勢漲跌不一，只有納指回穩。全國新冠肺

炎確診人數目前累積逾７﹒４萬人，累計死亡人數２００７人，但確診人數增速見放緩。

港股繼上日挫逾４００點後，今早續低開４３點報２７４８６點。其後，受績差影響的匯控

（００００５）低開近３％後跌幅收窄，加上市場憧憬人行下調ＬＰＲ刺激中資金融股造好，以

及騰訊（００７００）及中移動（００９４１）股價見支持，帶動港股半日最多倒升１６７點高

見２７９６７點，並重返十天線（約２７６２４點）。最終港股半日收２７６５１點，升

１２１點或升０﹒４４％，主板成交４８１﹒７９億元。國企指數報１０９１２點，升１０７點

或升１﹒００％。

Ａ股同樣走高，上證綜合指數報２９９４點，升９點或升０﹒３０％，成交２３００﹒７５

億元人民幣。深證成份指數報１１３５１點，升４５點或升０﹒４０％，成交４０５９﹒５０億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股（００７００）漲０﹒８８％，報４１１﹒８元；友邦

（０１２９９）無升跌，報７９﹒８元；受績遜及裁員等不利消息困擾的匯豐控股，股價軟

０﹒９５％，報５７﹒２元；中移動（００９４１）升１﹒２９％，報６６﹒６元；香港交易所

（００３８８）升０﹒０７％，報２７０﹒２元。



＊市場料ＬＰＲ將下調，普遍內銀股偷步炒高＊



人行周一（１７日）宣布進行合共２０００億元人民幣的中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，利

率為３﹒１５厘，較上一次ＭＬＦ操作利率低１０個基點，令市場憧憬ＬＰＲ將下調，消息令內

銀股普遍偷步炒高。建設銀行（００９３９）漲１﹒７％，報６﹒５８元；工行（０１３９８）

升１﹒０９％，報５﹒５７元；中國銀行（０３９８８）升１﹒２５％，報３﹒２４元；農業銀

行（０１２８８）升１﹒５８％，報３﹒２１元；交通銀行（０３３２８）升０﹒９７％，報５

﹒２１元。

愛康醫療（０１７８９）料去年多賺八成，帶動醫療板塊再度爆發，其半日走高

１０﹒５９％，報１５﹒４６兼創新高。獲招銀國際首予「買入」評級的啟明醫療

（０２５００）漲５﹒３８％，報４７元；春立醫療（０１８５８）揚６﹒７５％，報７７﹒５

元；微創醫療（００８５３）升１﹒９１％，報９﹒５９元；康德萊醫械（０１５０１）升

１﹒８６％，報４１﹒０５元。

高盛看淡５Ｇ股表現。中興通訊（００７６３）遭高盛降評級由買入降至中性，半日軟０﹒

７７％，報３２﹒２元；高盛同樣將京信通信（０２３４２）評級由買入降至中性，半日挫３﹒

１％，報３﹒１３元；中國通信服務（００５５２）跌０﹒６７％，報５﹒８９元；中國鐵塔（

００７８８）無升跌，報１﹒８４元；長飛光纖光纜（０６８６９）跌０﹒３７％，報１６﹒０

６元。



＊獲花旗最新上調目標價近兩成四，平醫再破頂＊



新經濟股隨市造好。獲花旗最新上調目標價近兩成四的平安好醫生（０１８３３）走高１﹒

５９％，報７９﹒８５元兼破頂；華興資本首予眾安在綫在線「買入」評級，飆６﹒９９％，報

３２﹒９元；阿里健康（００２４１）升２﹒４３％，報１５﹒１６元；美團點評（０３６９０

）跌０﹒２％，報１００﹒４元；阿里巴巴（０９９８８）升０﹒６５％，報２１５﹒４元；閱

文集團（００７７２）升２﹒７４％，報３９﹒４元。

近日美國統特朗普稱不應以國安為由，阻礙外國購買美產品，消息令晶片股回穩。中芯國際

（００９８１）揚３﹒６９％，報１５﹒７４元；華虹半導體（０１３４７）漲２﹒６４％，報

１８﹒６６元；ＡＳＭ太平洋（００５２２）升１﹒２％，報１０１﹒３元。

物管股繼續好消息不斷，藍光嘉寶（０２６０６）料去年多賺不少於４成，令部分物管股繼

續破頂。藍光嘉寶半日升１﹒８９％，報５３﹒８元；佳兆業美好（０２１６８）飆６﹒２１％

，報３０﹒８元；雅生活服務（０３３１９）彈５％，報３７﹒８元；時代鄰里（０９９２８）

升４﹒５７％，報６﹒６４元；奧園健康（０３６６２）升４﹒０５％，報８﹒７３元；保利物

業（０６０４９）升２﹒３５％，報６７﹒４元。



＊麥嘉嘉﹕中芯短期反覆，宜回落至５０天線中長線部署＊



港股今早反彈，一度重返２５０天線（約２７６７７點），申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉

向《經濟通通訊社》表示，今日大市走勢屬於技術反彈，因為短期仍缺乏利好消息，支持大市延

續升勢。市場普遍預期人行明天會下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ），但她認為，若下調幅度未

及早前ＭＬＦ的調整幅度（１０點子），大市有機會借勢回調；若下調幅度符合市場預期，港股

將在現水平整固。

若大市回調，她認為港股需進一步填補二月初的上升裂口，故有機會進一步下試２７３００

點，甚至２７０００點。

近日有報道指美國計劃限制對外輸出晶片設備，晶片股大跌。總統特朗普其後表示，不應該

以國安為由，阻礙外國購買美國產品。麥嘉嘉表示，特朗普向來取態反覆，市場對於其言論看法

較審慎；最重要的是，美國的大方向仍會繼續循科技等途徑打壓中國，因此對相關技術的把關嚴

謹，特朗普的言論或只為紓緩股市氣氛。不過，她仍看好中芯（００９８１）的中長線發展，主

要是背後有國策支持，但考慮到公司產品技術與外國差距仍大，而且近期累積幅度驚人，預期短

期股價仍反覆，建議回落至５０天線水平再買入作中長線部署。（ｙｋ、ｋｓ）

