《缸邊麗評－熊麗萍》為後疫情先作部署

《缸邊麗評》上證綜合指數昨天（２０日）重上３０００點，重返新春假期前水平，該指數

今早（２１日）繼續在３０００點附近上落。港股表現略遜內地Ａ股，恆指今天早段回試

２７３００點，但與年卅（１月２４日）收市的２７９５０水平比較，相差６５０點便彌補農曆

新年後的累積跌幅。

內地及港股能逐步彌補早前的累積跌幅，部分原因是近日新冠肺炎的新增確診個案有所減少

，加上中央政府在貨幣及財政政策的積極部署，有助增加市場對疫情過後的經濟信心，部分投資

者率先作出部署。事實上，人民銀行早已率先進行逆回購，昨天亦將ＬＰＲ利率調低。



＊內銀未宜撈底＊



人民銀行在剛發表的２０１９年第四季度報告，除了闡述去年貨幣，及金融市場表現之外

，亦有不少篇幅是與應對新冠肺炎疫情的經濟及貨幣政策相關，人行並表明要加強逆周期調節措

施，保持流動性合理充裕，特別對疫情防控相關的領域、地區及直接參與防疫的重點企業。可以

預期，人行基本上仍會保持寬鬆貨幣政策，而個別行業可較容易獲取信貸，及享有較低的借貸成

本，但這對內銀股造成較多挑戰，尤其是息差收窄及資產質素下降的不明朗經營環境。內銀股未

宜撈底。

另一方面，財政政策亦為企業及勞工就業提供支持，其中包括階段性減免企業養老、失業、

工傷保險單位繳費，以減輕疫情對企業特別是中小微企業的影響，使企業恢復生產後有一個緩衝

期。但一向以來，政策亦不完全可以落實到位，而財政部今次相當強調要確保疫情防控重點保障

企業和個人盡享財稅支援政策，及時獲得資金支援，以免政策只是空談。



＊聚焦新經濟股＊



今次疫情肯定對今年首季，甚至第二季經濟有負面影響，由於企業復工較遲，令工業生產及

出口均受影響，而疫情亦打擊消費及投資。筆者相信政府的貨幣及財政政策除了應對目前疫情環

境之外，亦為疫情過後作出準備，推動消費及增加投資，釋放內地市場需求潛力。從政策重點來

看，醫療用品、生活必需品、運輸、互聯網、大數據等，將是重點支持及首批受惠的板塊。但傳

統經濟敏感度較高的內銀、內險，以及本地銀行、地產、收租及零售股仍宜觀望。 《駿達資

產管理 投資策略總監 熊麗萍》

