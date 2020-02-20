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20/02/2020 08:13

【海航動向】報道指海南政府將接管海航集團，航空資產轉售三大航

　　《經濟通通訊社２０日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，在新冠肺炎疫情打擊下，本已
陷入債務危機的海航集團將被中國政府接管，並會出售海航的航空公司資產，最快今日會宣布。
　　報道指，海航總部所在的海南省政府，正就接管事宜與海航集團談判，因為疫情已經損害海
航履行財務義務的能力。
　　根據計劃，當局將把海航的航空資產，轉售給國內三大航空公司，包括國航、南方航空及東
方航空。
　　根據海航航空集團官網資料，海航旗下參控股航空公司１４家，包括香港航空，參與管理及
合作機場１６家，機隊規模近９００架；開通國內外航線約２０００條，通航城市２００餘個，
年旅客運輸量逾１﹒２億人次；旗下海南航空連續９年獲評ＳＫＹＴＲＡＸ全球五星航空公司，
２０１９年再度上榜ＳＫＹＴＲＡＸ「全球最佳航空公司ＴＯＰ１０」榜單，排名上升至第７位
；旗下海口美蘭國際機場為全球第８家、國內首家（除港澳台地區）ＳＫＹＴＲＡＸ五星級機場

　　海航航空同時擁有維修、培訓、地服一體化的現代航空輔業服務體系，旗下海航技術為國內
外１００餘家航空企業提供航空器維修「一站式」航空維修綜合服務；天羽飛訓擁有全動飛行模
擬機３０餘台，為飛行、乘務及其他航空特業人員提供模擬機訓練，是亞洲規模最大的飛行訓練
機構；海航地服承接海南航空等１００餘家航企的地面保障業務。（ｃｔ）

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