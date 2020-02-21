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21/02/2020 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒７億人幣，買建行工行沽騰訊中芯

　　《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數集體走低，新冠肺炎疫情在其他國家擴散，
市場再度憂慮疫情對經濟影響，港股今日亦繼續下沉。恆指低開１５８點後跌幅擴大，曾跌
３４４點一度低見２７２６４點。午後港股跌幅稍有收窄，惟重磅股股持續向下，賭業股繼續遍
軟，恆指最終收挫３００點或１﹒１％，收２７３０８點，國指跌１２３點或１﹒１％，收
１０７９０點。
　　按額度計算，北水全日淨流入１０﹒７億元人民幣，較上日大減一半，創三個月新低。北水
淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中興通訊
（００７６３）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、小
米集團（０１８１０）。
　　主板成交減少０﹒６％至１００２﹒５１億元。其中港股通成交２０５﹒２億元，佔總成交
２０﹒５％。

＊北水狠沽騰訊，掃建行中行＊

　　內銀股偏軟，建設銀行收跌１﹒３７％，報６﹒４６元；工商銀行收跌０﹒５４％，報
５﹒５２元；但仍然受北水追捧，分別淨流入１０﹒７３億元及３﹒８７億元。
　　中興通訊跌０﹒７８％，報３２元；北水淨流入８５００萬元。
　　北水繼續沽騰訊，淨流出金額９億元。騰訊收跌２﹒２％，報４０１元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　建設銀行（００９３９）　　　　　１０．７３　
　　工商銀行（０１３９８）　　　　　　３．８８　
　　中興通訊（００７６３）　　　　　　０．８６　
　　微盟集團（０２０１３）　　　　　　０．７６　
　　金山軟件（０３８８８）　　　　　　０．７１　　　　

　　淨沽出最多港股：
　　騰訊控股（００７００）　　　　　－９．０１　
　　中芯國際（００９８１）　　　　　－２．８９　
　　小米集團（０１８１０）　　　　　－２．６１　
　　融創中國（０１９１８）　　　　　－１．６５　
　　華潤啤酒（００２９１）　　　　　－０．９２　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｃａ）

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