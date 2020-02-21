【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１０﹒７億人幣，買建行工行沽騰訊中芯

《經濟通通訊社２１日專訊》隔晚美股三大指數集體走低，新冠肺炎疫情在其他國家擴散，

市場再度憂慮疫情對經濟影響，港股今日亦繼續下沉。恆指低開１５８點後跌幅擴大，曾跌

３４４點一度低見２７２６４點。午後港股跌幅稍有收窄，惟重磅股股持續向下，賭業股繼續遍

軟，恆指最終收挫３００點或１﹒１％，收２７３０８點，國指跌１２３點或１﹒１％，收

１０７９０點。

按額度計算，北水全日淨流入１０﹒７億元人民幣，較上日大減一半，創三個月新低。北水

淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中興通訊

（００７６３）；淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）、小

米集團（０１８１０）。

主板成交減少０﹒６％至１００２﹒５１億元。其中港股通成交２０５﹒２億元，佔總成交

２０﹒５％。



＊北水狠沽騰訊，掃建行中行＊



內銀股偏軟，建設銀行收跌１﹒３７％，報６﹒４６元；工商銀行收跌０﹒５４％，報

５﹒５２元；但仍然受北水追捧，分別淨流入１０﹒７３億元及３﹒８７億元。

中興通訊跌０﹒７８％，報３２元；北水淨流入８５００萬元。

北水繼續沽騰訊，淨流出金額９億元。騰訊收跌２﹒２％，報４０１元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行（００９３９） １０．７３

工商銀行（０１３９８） ３．８８

中興通訊（００７６３） ０．８６

微盟集團（０２０１３） ０．７６

金山軟件（０３８８８） ０．７１



淨沽出最多港股：

騰訊控股（００７００） －９．０１

中芯國際（００９８１） －２．８９

小米集團（０１８１０） －２．６１

融創中國（０１９１８） －１．６５

華潤啤酒（００２９１） －０．９２

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（ｃａ）

