【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２８億人幣，買工行建行沽小米新東方

《經濟通通訊社２４日專訊》新冠肺炎疫情擴散範圍漸廣，除日韓新增病例急增，更擴散至

伊朗等中東地區，消息引發市場避險情緒升溫，拖累港股今日受壓下挫。恆指低開２０３點後跌

幅擴大，最多瀉近５００點低見２６８１３點。最終港股以接近最低位收市，收報２６８２０點

，跌４８７點或跌１﹒７９％，兼三連跌。

按額度計算，北水全日淨流入２８﹒１億元人民幣，增加１６２﹒４％。北水淨買入最多的

個股依次是建設銀行（００９３９）、工商銀行（０１３９８）、中興通訊（００７６３）；淨

賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）、新東方在綫（０１７９７）、美團點評

（０３６９０）。

主板成交１２４１﹒３３億元增加２３﹒８％。其中港股通成交２２２﹒１億元，佔總成交

１７﹒９％。



＊北水續湧建行中行，撤出小米＊



人行副行長劉國強接受訪問時表示，人行將繼續推進ＬＰＲ改革繼續釋放金融機構降低貸款

利率的潛力。內銀股集體回吐，但仍獲北水追捧，建設銀行下跌１﹒８６％，報６﹒３４元；工

商銀行下跌１﹒９９％，報５﹒４１元；北水淨流入１１﹒１０億元及３﹒８３億元。

國家工業和信息化部召開電視電話會議，講述加快推進５Ｇ發展、做好信息通信業復工復產

工作。中興通訊升９﹒２２％，報３４﹒９５元；淨流入３﹒４２億元。不過小米集團收跌３﹒

１４％，報１２﹒３２元；是北水淨流出最多的股份，淨流出金額２﹒８４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

建設銀行 （００９３９） １１﹒１１

工商銀行 （０１３９８） ３﹒８３

中興通訊 （００７６３） ３﹒４２

中國銀行 （０３９８８） ２﹒９７

中國鐵塔 （００７８８） １﹒６３



淨沽出最多港股：

小米集團 （０１８１０） －２﹒８４

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒１３

美團點評 （０３６９０） －０﹒９４

融創中國 （０１９１８） －０﹒６９

中國神華 （０１０８８） －０﹒５３

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（ｃａ）

