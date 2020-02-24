《投資筆記－黃子燊》新型肺炎對環球經濟展望有何影響？（一）

《投資筆記》近來最吸引投資者眼球的，無疑會是「新型肺炎」事件，我們打算探討一下有

關事件，到底對環球經濟展望有甚麼影響，在本期，我們想先從三個角度，談一談疫症對中國經

濟的影響，和投資含義。



＊復工不似預期，影響中國經濟＊



首先，我們都知道，自從爆發「新型肺炎」後，中國便停產停工，根據一些統計數字，我們

看到即使國內政府主觀上希望復工，但參考部分客觀數據，實際效果並不那麼理想，例如－（ｉ

）早前有報道指，六大發電集團日均耗煤量不到去年同期６０％；（ｉｉ）全國旅客返程量較去

年跌八成；這些均反映國內離全面復工尚有一定距離，國內經濟自然會受到一定影響；



＊參考ＳＡＲＳ表現，「消費」及「投資」受影響較深＊



如果是比對「非典型肺炎」（以下簡稱ＳＡＲＳ）時期的表現，亦可以看見疫症對中國經濟

構成一定影響，就著中國經濟的三頭馬車－消費、投資、出口，如看回０３年ＳＡＲＳ期間的表

現，可看見除出口外，「消費」及「投資」兩個引擎的表現，均在不同程度上受到疫情影響，就

「消費」方面，如參考０３年ＳＡＲＳ表現，我們可看到在疫症期間，中國社會消費品累計零售

總額年增率下跌５﹒７％；而在重災區，如餐飲及住宿板塊，則下跌超過３３％；就「投資」方

面，我們看到「房地產開發累計完成額」在疫症期間亦錄得下跌，「中國工業增加值總值」年增

率亦錄得下降；考慮到「新型肺炎」的影響範圍比ＳＡＲＳ更闊，借鑑歷史，可以預想到「消費

」及「投資」受影響的程度更深；



＊數字角度看，本年中國ＧＤＰ增長將破６％＊



從數據角度看，這亦相當容易理解，正如我們在前的文章談過，由於預期今年中國的經濟增

會弱於去年，故原先已預期中國２０２０年的ＧＤＰ增長率將弱於２０１９年，並跌至５﹒８％

至６﹒１％的區間，即使最樂觀地假設，中國今年ＧＤＰ增長能達到６﹒１％，但若全年中，有

兩周（即十四天）是停工的話，則ＧＤＰ增長已會變成５﹒８７％，即是跌破６％，亦將會是三

十年來第一次。



＊政府增量刺激經濟，消費板塊料為重點＊



中國第一季經濟轉弱，這是彰彰明甚的事情，亦是市場共識，重點是中國將推出怎麼的措施

去挽救經濟。筆者的思路主要有設想幾方面，首先，先談確定性較高的部分－（ｉ）降準、（ｉ

ｉ）落實減稅降費、（ｉｉｉ）加大財政刺激。這其中包括中國於上半將再次降準及寬貨幣（包

括引導ＬＰＲ利率下行），並加大落實減稅降費和財政刺激的力度，這些都是近乎必然會走的方

向。而具體落實會怎樣呢？目前來看，由於刺激房地產，鼓勵加槓桿的後遺症比較大，也和「房

住不炒」的綱領相悖，故中國政府相信將優先考慮以其他手段刺激經濟。而就中國經濟的三頭馬

車，「出口」不在中國政府的掌握之中；「投資」板塊則原先已有增「基建」的措施，最為勢大

力沉的房地產投資，又受到限制，相信政府會主力向「消費」方面著手。而在消費方面，政府會

刺激哪方面的消費呢？據目前估計，如果既要有刺激的效果，又要有效率並不浪費，則有機會是

向「汽車消費」（受惠股：汽車製造商）和「５Ｇ消費品」（受惠股：如小米（１８１０））方

面下手了。這兩個板塊因而也值得我們多加留意。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》

