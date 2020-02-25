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即市新聞

25/02/2020 08:00

《選股情報－石鏡泉》非常時期，非常揀股

　　《選股情報》平常時期，揀股要看ＰＥ、息率、資產值。今是非常時期，這些指標未必適合
。股價已跌了很多，故ＰＥ可以低，息率可以高，資產值未必靠譜，甚至公司可以破產，因此在
非常時期要用非常的揀股法。
　　今時敢入市買股者，除有盲勇外，尚有大戶。ＭＳＣＩ和富時新華指數，都仍擴大Ａ股買單
，無他，他們看的不是今時死幾多人，而是他們看到不死人，病疫過去後，百廢再舉，會有哪些
股可以「復活」。
　　大戶又怎揀出那些「復活」股，我們不用理，只要他們出動，我們跟著便是。
　　大戶出動，可以動口，可以動手。動口就是出報告，這些報告可真可假，信不信由你；動手
就是買，可以明買，暗買，他們買不是一手、兩手，而是大手大手，呈現在圖表上的，是突破阻
力區，成交特大。
　
＊鐵塔大成交突破２５０天線＊
　
　　因此，在這非常時期，尤重圖表上的大成交突破。
　　昨日的一個例子是中國鐵塔（００７８８），日線圖突破２５０天平均線，成交大增。
　　大戶此時買入，上望應要求三成利潤，以１﹒９元計，可望２﹒５元啩。如突然翻艇，怎辦
？止蝕於１﹒８元。今日限於篇幅，有機會再談此股的長線投資策略。
　　恆指則十分不濟，結算前夕，淡友一定發力，借機賺盡，昨日恆指日線圖已跌穿所有平均線
，有成「島形頂」之勢，若是，會下見２６０００，即跌穿２０２０年２月３日之低位
２６１４６，直逼２０１９年１２月４日的低位２５９９５。港股會於何時何水平見底？日後再
談。
　
（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

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