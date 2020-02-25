《午市前瞻》港股再跌空間有限，２６５００料有初步支持

《經濟通通訊社２５日專訊》新冠肺炎疫情繼續蔓延全球，歐亞及中東多國的新增病例迅速

增加，引發市場恐慌。當中目前金價依然穩守每盎司１６００美元以上，以及近期美國十年期國

債收益率跌至約１﹒４％的極低水平，觸發隔晚（２４日）美股三大指數均跌近４％。港股此前

已連跌三日累挫８１０點後，今日消息拖累低開９８點，報２６７２２點。其後騰訊

（００７００）領漲，以及濠賭股及內房股反彈，曾推動港股倒升最多７６點高見２６８９７點

。惟港股之後受石油股及中資電訊股拖累變得走勢反覆，最多再度倒跌１５３點低見２６６６７

點。上午市尾段騰訊撐市，最終港股半日收２６７９９點，跌２１點或跌０﹒０８％，主板成交

６４６﹒５１億元。國企指數報１０５３９點，跌２９點或跌０﹒２８％。

Ａ股方面，上證綜合指數報２９７０點，跌６０點或跌２﹒００％，成交３３７５﹒７１億

元人民幣。深證成份指數報１１５６７點，跌２０４點或跌１﹒７４％，成交５９４４﹒８０億

元人民幣。

重磅股方面，騰訊升２％，報３９８﹒２元兼領漲藍籌；友邦（０１２９９）軟

０﹒１３％，報７７﹒２５元；匯豐控股（００００５）跌０﹒４４％，報５６﹒２５元；中國

移動（００９４１）跌１﹒３％，報６４﹒６元；香港交易所（００３８８）軟０﹒１５％，報

２６０﹒４元。



＊油價隔晚曾急插約４％，「三桶油」繼續捱沽＊



油價隔晚曾急插約４％，令石油股今日繼續捱沽。中海油（００８８３）走低１﹒７％，報

１１﹒５４元為半日最差藍籌；中石油（００８５７）跌１﹒２４％，報３﹒１８元；中石化（

００３８６）跌１﹒２１％，報４﹒０７元；中海油服（０２８８３）挫４﹒１７％，報

１１﹒０２元；中集安瑞科（０３８９９）跌０﹒７３％，報４﹒０６元。

雖然目前金價依然穩守１６００美元關，但金礦股普遍回吐。獲瑞信升至跑贏大市的招金礦

業（０１８１８）跌１﹒０２％，報９﹒６７元；山東黃金（０１７８７）跌２﹒８％，報

２０﹒８元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）跌０﹒９８％，報１２１４元；中國黃金

（０２０９９）跌４﹒２８％，報６﹒４９元；紫金礦業（０２８９９）跌３﹒３８％，報

３﹒７２元。

人民幣跌勢近日稍為喘定，內房股普遍回穩。預料去年多賺逾５成的融創中國

（０１９１８），半日走高２﹒０６％，報４２﹒０５元；碧桂園（０２００７）漲

０﹒１９％，報１０﹒３６元；世茂房地產（００８１３）揚１﹒１２％，報２７﹒１５元；萬

科企業（０２２０２）升０﹒８４％，報３０﹒１元；龍湖集團（００９６０）升１﹒３９％，

報３６﹒５元。



＊瑞信長遠仍看好濠賭股，銀娛逆市漲近２％＊



瑞信料２月澳門賭收跌９成但長遠仍樂觀，濠賭股普遍回升。銀河娛樂（０００２７）彈１

﹒６７％，報５４﹒８元；金沙（０１９２８）升０﹒７９％，報３８﹒４元；澳博控股

（００８８０）升０﹒２２％，報８﹒９８元；永利澳門（０１１２８）升０﹒３６％報

１６﹒７４元；新濠國際發展（００２００）升１﹒７６％，報１７﹒３２元。

近日內地工信部稱要重點支持５Ｇ及晶片等戰略產業復工生產，晶片股普遍走高。中芯國際

（００９８１）飆３﹒６１％，報１６﹒０６元；華虹半導體（０１３４７）揚０﹒１１％，報

１８﹒４元；ＡＳＭ（００５２２）升０﹒６９％，報９５﹒５元；康特隆（０１９１２）升０

﹒９６％，報３﹒１６元。

部分藥股逆市走高。投資癌症藥上市獲國家藥監局受理的復星醫藥（０２１９６）飆

６﹒９３％，報２３﹒１５元；獲摩通升目標價的藥明生物（０２２６９）漲３﹒４８％，報

１１８﹒９元；康希諾生物（０６１８５）升３﹒１４％，報８３﹒８元；聯邦制藥

（０３９３３）升２﹒０４％，報５﹒５元；金斯瑞（０１５４８）升０﹒８２％報１７﹒１２

元。（ｋｓ）



＊李偉傑：中芯前景樂觀，約１５－１７元短炒＊



隔晚美股道指重挫１０００點，惟港股跌幅明顯輕微。財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社

》表示，相信與港股近日經已累積一定跌幅有關。不過，Ａ股今早沽壓明顯較重，若午後或短期

持續擴大跌幅，港股也難獨善其身。市場觀望內地再有扶持措施，滬綜指下方支持位暫看２９０

０，而港股初步則看２６５００。技術走勢上，恆指已形「島形頂」形態，不排除下試月初的「

疫情底」－－２６１００水平，惟估計再跌幅度已不大，上方阻力為１００天線位置（約２７２

００）。

受惠工信部稱要重點支持晶片等戰略產業復工復產，中芯早段一度飆升逾７％，惟其後升勢

回順。李偉傑指出，雖然美國或會干預華為，惟今年正值大選年，料與中國開打大規模的科技戰

機會不大；加上，中芯主要從事代工業務，目前最高技術的１４納米仍與國際市場有一段距離，

估計受美國打擊的程度有限，對中長線前景樂觀，建議１５元吸納，短線上望１７﹒１元前期高

位，再有晶圓購置等消息可見突破。（ｋｌ、ｋｓ）

