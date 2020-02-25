【新股上市】曠視科技：正在更新材料，上市計劃正常推進中

《經濟通通訊社２５日專訊》內地人工智能公司曠視科技去年８月申請上市，至今滿６個月

，今日上市申請失效。曠視科技回應指，上市進程仍在按部就班的推進過程中，正在補充材料，

上市計劃一切在正常推進中。

外媒早前報道指，曠視年初已通過上市聆訊，計劃農曆新年後上市，集資５億至１０億美元

（約３９億至７８億港元）。曠視若成功上市，將成為本港第４家同股不同權公司。公司早前因

被指牽涉侵犯新疆少數民族人權，而遭美國列入「黑名單」。（ｃｗ）

