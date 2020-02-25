《匯市縱橫－蕭啟洪》一本「天書」怎能看到老呢？

《匯市縱橫》一本「天書」怎能看到老呢？句語中實在有很多不同的意義，坊間一般的解釋

為：吾人在凡事的處理上，不能一成不變，墨守成規。筆者對此諺語相當認同，特別是面對外匯

市場千變萬化，若妳經驗不足，很容易招致「焦頭爛額」。

近期黃金與美元出現同步上漲的奇怪現象。眾所周知，黃金通常與美元走勢相反，因美元走

強會削弱與美元掛鈎的避險資產吸引力。不過，隨著疫情爆發助長不確定性及不安等焦慮情緒，

令黃金在這一波混亂中大放異彩；加上當前利率環境更有利黃金收高。紐約現貨金價上星期五

（２１日）盤中曾升至每盎司１６４８﹒７５美元，創出七年來最高水準，終場收高近１﹒５％

到１６４３﹒３１美元。黃金價格今年內已累升超過８﹒６％。



＊美元曾觸及近３年高＊



受惠於美股近期也不斷創紀錄高點，美元同時亦登上３年高點，這的確是有些不尋常。而市

場解讀為，由於今年美國經濟可望繼續擴張，帶動企業盈利料增長一成，發債企業違約率估計亦

繼續處於低位；加上美聯儲局有意把息口壓低，縱使目前美國股票及高息債估值處於近年高位，

仍較具投資價值。另據美國聯邦儲備理事會（ＦＥＤ）上次政策會議的會議記錄顯示，儘管決策

者們承認新冠病毒疫情帶來新的風險，但他們對今年保持利率穩定持謹慎樂觀態度，這亦為美元

帶來支撐。上周美元指數上升至９９﹒８３１，觸及近３年高點水平。



＊中國經濟將快速回升＊



受新型冠狀病毒疫情影響，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）近日調低今年中國及全球經濟增長

預測，預計中國今年經濟增長５﹒６％，全球經濟增長３﹒２％，分別較今年１月預測時下調

０﹒４個及０﹒１個百分點。人民幣兌美元中間價連續第５日下調，續創去年１２月１２日以來

新低。毫無疑問，新冠肺炎疫情對當前中國經濟帶來了一定的負面衝擊，但筆者相信，總體影響

應該是短期的和可控的，主要因中國經濟的韌性強、政策空間充足，疫情並不會影響經濟長期向

好、高質量增長基本面；加上目前中國政府已經採取強而有力的措施防控疫情，並取得顯著成效

。當疫情過後，前期被抑制的消費和投資需求會得到充分釋放，經濟增長會出現快速反彈回升。



＊資金續湧向金市避險＊



然而，在中國大陸以外，新冠疫情仍在不斷蔓延，上周五意大利、韓國和伊朗的都出現新增

病患似有激增的趨勢，反映社區傳播可能會在更多國家發生。據報，威尼托政府宣布，禁止一切

集會，取消威尼斯一年一度的大型嘉年華會，威尼托的博物館、學校及公共場所全部關閉；甚至

連意大利的足球賽事亦需延期。即使過去已有不少專家寄望於新冠病毒能夠像其近親「ＳＡＲＳ

」那樣，在幾個月的大流行後快速消失，筆者也但願如此呢！回看２００３年，ＳＡＲＳ疫情在

經歷了３月、４月的高峰之後，迅速在夏天結束。不過，我們亦需要常有防患於未然之心，若論

當前的新冠肺炎疫情規模已遠超ＳＡＲＳ，加上傳播性非常之高，又是不治之症，恐這一希望很

有可能會落空。有鑑於市場對新冠病毒的恐懼未消，促使市場擔心環球經濟受損，資金將繼續湧

向金市避險，短期目標上望１７５０美元。



＊本周策略＊



紐元：上周建議候低於０﹒６３６０買入紐元兌美元已成交，目標０﹒６６２０，止蝕

０﹒６２４０。



日圓：本周建議候低於１１０﹒５０水平買入美元兌日圓，目標１１２﹒４０，止蝕

１０９﹒５０。



黃金：本周建議候低於每盎司１６２０買入黃金兌美元，目標１﹒７００，止蝕１５８５。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

