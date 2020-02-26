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即市新聞

26/02/2020 08:24

ＡＳＭ去年賺６﹒２億挫７２％，末期息７亳減半，今年首季或虧損

　　《經濟通通訊社２６日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布截至去年１２月底止全年業
績，收入１５８﹒８３億元跌１８﹒７６％。公司持有人應佔盈利大削７２﹒０６％至６﹒１９
億元，每股盈利１﹒５２元　，末期息減半至每股０﹒７元。
　　收入減少，主要由於後工序設備業務收入為７０﹒０３億元，按年少２４﹒３７％；物料業
務收入錄１８﹒５３億元跌１７﹒８４％；ＳＭＴ解決方案業務收入亦減１２﹒５５％至
７０﹒２７億元。期內新增訂單總額為２０﹒２億美元減少２１﹒５％。　

＊第四季新增訂單４﹒５億美元，按季少逾一成＊

　　單指去年第四季，集團收入４４﹒４９億元，較前一季增加７％，按年則少６﹒７％。公司
持有人應佔盈利２﹒１６億元，較前一季少０﹒２％，按年增４﹒５％。若不包括期內
１﹒１億元及２０１８年第四季１５５０萬元的重組成本及相關稅務影響，集團盈利按季及按年
分別增加４７﹒９％及４４﹒４％。期內，集團新增訂單總額為４﹒５億美元，較上一季少
１３﹒３％。去年年底的未完成訂單總額為６﹒５億美元，按年少０﹒７％。

＊預期今年首季中國產能減三分一，並錄虧損＊

　　集團表示，全部三個分部新增訂單總額在今年一月農曆新年前的勢頭十分強勁。認為訂單勢
頭必然受到冠狀病毒爆發影響。集團的製造、銷售活動和供應鏈亦因而受到干擾，但已開始催谷
製造活動，預期今年首季在中國的產能或減少約三分之一。以全年計，集團則預期影響會少於
１０％。根據集團暫時作的最佳估算，預期集團首季收入將介乎３﹒７至４﹒５億美元，及較大
可能於期內錄虧損。（ｎｓ）

　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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