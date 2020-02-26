ＡＳＭ去年賺６﹒２億挫７２％，末期息７亳減半，今年首季或虧損

《經濟通通訊社２６日專訊》ＡＳＭ太平洋（００５２２）公布截至去年１２月底止全年業

績，收入１５８﹒８３億元跌１８﹒７６％。公司持有人應佔盈利大削７２﹒０６％至６﹒１９

億元，每股盈利１﹒５２元 ，末期息減半至每股０﹒７元。

收入減少，主要由於後工序設備業務收入為７０﹒０３億元，按年少２４﹒３７％；物料業

務收入錄１８﹒５３億元跌１７﹒８４％；ＳＭＴ解決方案業務收入亦減１２﹒５５％至

７０﹒２７億元。期內新增訂單總額為２０﹒２億美元減少２１﹒５％。



＊第四季新增訂單４﹒５億美元，按季少逾一成＊



單指去年第四季，集團收入４４﹒４９億元，較前一季增加７％，按年則少６﹒７％。公司

持有人應佔盈利２﹒１６億元，較前一季少０﹒２％，按年增４﹒５％。若不包括期內

１﹒１億元及２０１８年第四季１５５０萬元的重組成本及相關稅務影響，集團盈利按季及按年

分別增加４７﹒９％及４４﹒４％。期內，集團新增訂單總額為４﹒５億美元，較上一季少

１３﹒３％。去年年底的未完成訂單總額為６﹒５億美元，按年少０﹒７％。



＊預期今年首季中國產能減三分一，並錄虧損＊



集團表示，全部三個分部新增訂單總額在今年一月農曆新年前的勢頭十分強勁。認為訂單勢

頭必然受到冠狀病毒爆發影響。集團的製造、銷售活動和供應鏈亦因而受到干擾，但已開始催谷

製造活動，預期今年首季在中國的產能或減少約三分之一。以全年計，集團則預期影響會少於

１０％。根據集團暫時作的最佳估算，預期集團首季收入將介乎３﹒７至４﹒５億美元，及較大

可能於期內錄虧損。（ｎｓ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

