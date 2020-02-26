《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他指，港府
會爭取盡早落實措施粵港澳大灣區建設領導小組公布的６項與金融相關的措施，涵蓋個人銀行服
務和保險等領域，在風險可控和保障投資者的前提下，讓香港和大灣區內地城市的居民可購買對
方市場的理財產品。
他又指，香港在人民幣結算、融資及資產管理具領導地位，一直發揮橋樑角色，是國際投資
者進入內地市場和配置人民幣資產的首選平台，政府會繼續與業界和內地當局探討擴大跨境人民
幣資金雙向流通的渠道。（ｊｏ）
26/02/2020 12:02
【預算案】陳茂波：續探討擴大跨境人民幣資金雙向流通渠道
《經濟通通訊社２６日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。他指，港府
會爭取盡早落實措施粵港澳大灣區建設領導小組公布的６項與金融相關的措施，涵蓋個人銀行服
務和保險等領域，在風險可控和保障投資者的前提下，讓香港和大灣區內地城市的居民可購買對
方市場的理財產品。
他又指，香港在人民幣結算、融資及資產管理具領導地位，一直發揮橋樑角色，是國際投資
者進入內地市場和配置人民幣資產的首選平台，政府會繼續與業界和內地當局探討擴大跨境人民
幣資金雙向流通的渠道。（ｊｏ）
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