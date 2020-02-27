《午市前瞻》未見明顯資金流出，港股２６１００點或見支持

《經濟通通訊社２７日專訊》新型肺炎疫情在全球擴散，南韓、意大利感染人數持續增加。

不過美國總統特朗普強調，美國面對肺疫風險非常低，隔晚美股普遍先高後回，港股今早亦低開

１６７點報２６５２９點。今日是期指結算日，港股早段走勢波動，最高見２６５６４點跌

１３１點。其後，有傳美國出現首宗沒有旅遊史的確診個案，拖累港股跌幅再度擴大，「疫情受

累股」手機設備股及濠賭股繼績承壓，恆指最多跌２７６點低見２６４１９點。不過，國家衛健

委高級別專家組組長鍾南山指，有信心疫情在四月底得到基本控制，醫藥股造好，港股午收前略

為喘定，半日報２６５１９，跌１７６點或跌０﹒６６％，主板成交５４１﹒３０億元。

國企指數報１０４８１，跌２０點或跌０﹒１９％。

Ａ股表現向好，上證指數重上三千點關口，報３００４，升１７點或升０﹒５７％；深成指

數報１１６３５，升１３８點或升１﹒２０％，兩市成交達６４７７﹒１３億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）今日除淨，升０﹒７２％，報５４﹒３５元；騰訊

（００７００）挫０﹒９％，報３９６元；港交所（００３８８）績後獲野村維持「買入」的評

級，目標價為３２２﹒７元，但仍隨市跌０﹒８５％，報２５７﹒６元；友邦（０１２９９）跌

０﹒５８％，報７６﹒８５元；中移動（００９４１）軟０﹒６３％，報６２﹒７元；建行（０

０９３９）漲０﹒６３％，報６﹒３６元。



＊賭股沽壓大，銀娛成最差表現藍籌＊



個別藥股獲追捧，中生製藥（０１１７７）治療新型肺炎藥物維生素Ｃ片已完成臨床試驗註

冊備案登記，飆３﹒８％，報１１﹒４６元，為最大升幅藍籌；石藥（０１０９３）則軟

１﹒３２％，報１７﹒９６元；歌禮製藥（０１６７２）有三例患者接受該公司所生產藥物的治

療後康復出院，走高８﹒７１％，報４﹒１２元；東陽光藥（０１５５８）獲大摩首予增持評級

，目標價６６元，抽升１０﹒２％，報４８﹒６元。

多間大行包括瑞信及摩通均指出，澳門二月賭收料按年大跌九成，濠賭股全線走低。銀娛（

０００２７）今日放榜，急跌２﹒７％，報５２﹒２５元，為表現最差藍籌；金沙中國（０１９

２８）跌２﹒２７％，報３６﹒６５元；永利澳門（０１１２８）瀉１﹒９６％，報

１６﹒０２元；新濠國際（００２００）挫３﹒４５％，報１６﹒２４元；美高梅中國（０２２

８２）跌２﹒１９％，報１０﹒７４元。

高盛下調中國首季ＧＤＰ增長預測，由原來４％調降至２﹒５％，以反映２月以來經濟活動

「極度疲軟」，內需股偏軟。安踏（０２０２０）跌２﹒２２％，報６３﹒９元；李寧（０２３

３１）滑１﹒１６％，報２１﹒３元；百威亞太（０１８７６）全年少賺逾６％，股價跌

１﹒８５％，報２３﹒８５元；蒙牛（０２３１９）跌０﹒５３％，報２８﹒２５元。



＊憧憬中央谷基建保經濟，基建股逆市上升＊



穆迪認為，中國可能增加基礎設施支出以應對疫情對經濟增長帶來的影響，基建水泥股逆市

造好。中國鐵建（０１１８６）飆３﹒６５％，報８﹒８元；中交建（０１８００）升

２﹒２８％，報５﹒８３元；中國中鐵（００３９０）揚２﹒０５％，報４﹒４７元；海螺水泥

（００９１４）升３﹒３３％，報５７﹒３５元；中國建材（０３３２３）漲３﹒２８％，報９

﹒１３元。

基建股造好，連帶重型機械股亦走高。濰柴動力（０２３３８）走高５﹒３２％，報

１５﹒８４元；中國龍工（０３３３９）升２﹒３４％，報２﹒１９元；中國重汽（０３８０８

）飆５﹒４５％，報１５﹒４８元；中聯重科（０１１５７）升３﹒８３％，報６﹒５元；中國

機械工程（０１８２９）漲１﹒３７％，報２﹒９６元；

新冠肺炎疫情蔓延至歐洲和中東地區，油價受壓觸及逾一年新低，三桶油全線向下。中海油

（００８８３）瀉２﹒６４％，報１１﹒０６元；中石油（００８５７）跌０﹒３２％，報３﹒

１５元；中石化（００３８６）反彈０﹒４９％，報４﹒０７元；中海油服（０２８８３）跌３

﹒４４％，報１０﹒６８元。



＊彭偉新：百威亞太或正形成多底形態，暫勿撈底＊



恆指昨日已現死亡交叉，今早繼續走低，京華山一研究部主管彭偉新向《經濟通通訊社》預

期，大市主要受疫情消息帶動，但現時未見明顯資金流出，再加上預期道指低位於２６５００點

，未來再下跌幅度不大，料恆指支持位會在本月３日的低位約２６１００點，至於其後回升幅度

，則要視乎資金流入狀況。

百威亞太今早公布去年業績，應佔年內溢利跌逾６％。集團明言受疫情影響，今年首兩個月

中國的收入將按年減少約２﹒８５億美元。股價今早曾低見２３﹒３５元插

３﹒９１％，彭偉新認為該股股價或正形成雙底或多底形態，若然不跌穿２３﹒１元，可上望

５０天線（新報２５﹒４２２元）水平，並強調不建議今日撈底。（ｎｓ、ｙｋ）

