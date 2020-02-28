《午市前瞻》港股短期料續尋底，恐下試２５０００關

《經濟通通訊社２８日專訊》世衛總幹事譚德塞警告，南韓、意大利及伊朗新冠肺炎疫情大

幅迅速擴散證明病毒威力，籲請各國加強防疫措施，加上繼蘋果發後微軟也因疫情肆虐發盈警，

市場對新冠肺炎疫情憂慮觸發拋售，隔晚美股三大指數步入調整區，道指瀉１１９０點六連跌，

本周已累瀉逾３２００點。亞太股市今早急跌，港股繼昨天在銀行股推動倒升０﹒３％後，今早

裂口低開５２９點或２％，報２６２４９。其後愈跌愈多，一度插７８２點，低見２５９９５，

是去年１２月４日以來新低，跌幅近３％。最終港股半日收２６１０８點，跌６７０點或跌２﹒

５％，主板成交激增至８１６﹒４１億元。國企指數報１０３０２點，跌２９０點或跌

２﹒７４％。

內地股市跌幅同樣擴大，上證綜合指數報２８９０，下跌１００點或下跌３﹒３７％，成交

２６１３﹒８３億元人民幣。深證成份指數報１１０２１，下跌５１２點或下跌４﹒４４％，成

交４３００﹒７７億元人民幣。

藍籌股無一倖免，重磅股方面，騰訊（００７００）穿３９０元，跌３﹒１６％午收

３８６﹒６元；友邦（０１２９９）跌２﹒３％，報７６﹒３５元，曾創３個月低位；匯豐控股

（００００５）跌２﹒３％，報５３﹒１５元；中國移動（００９４１）瀉３﹒３１％，報６１

﹒３元；香港交易所（００３８８）挫跌３﹒３％，報２５２﹒２元。



＊九倉私有化憧憬落空，地產股集體回吐＊



市場早前憧憬九龍倉集團（００００４）獲提私有化，然而消息最終落空，今日復牌急瀉

１８﹒２７％，報１６﹒１元。同系股份今日普遍走低，九龍倉置業（０１９９７）跌

６﹒６３％，報３５﹒２元；會德豐（０００２０）回吐９﹒０２％，報６０﹒０５元。新世界

（０００１７）今日將公布去年底止中期業績，跌２﹒１８％，報９﹒８８元；恆地

（０００１２）獲麥格理首予跑贏大市評級，目標價４８﹒３２元，惟仍跌１﹒３９％，報３５

﹒５５元；新地（０００１６）公布中期少賺兩成半，績後遭多間大行下調目標價，股價跌２﹒

２１％，報１１０﹒６元，盤中低見１０９元。

新經濟股表現疲弱，阿里巴巴（９９８８）遭美國獨立投資研究機構Ｈｅｄｇｅｙｅ旗下中

國分析師列入最佳沽空名單，指阿里仍有兩成下跌空間；股價一度失守２００元創逾兩個月新低

，中午收跌２﹒３４％，報２００﹒４元；美團點評（０３６９０）失「紅底」，跌３﹒８２％

，報９９﹒３５元；美圖公司（０１３５７）插１１﹒６５％，報１﹒８２元，穿十天線（約２

﹒０２５）及廿天線（約１﹒８８６元）。



＊比亞迪表現最差藍籌，瑞聲逾三個月低＊



疫情打擊汽車銷情，隔晚電動車特斯拉（ＴＥＳＬＡ）股價大跌一成三，比亞迪

？（０１２１１）插７﹒０３％，報４７﹒６元，為半日表現最差藍籌。其他汽車股普遍向下，

廣汽（０２２３８）跌３﹒９３％，報８﹒８元；東風（００４８９）跌２﹒８４％，報６﹒１

６元。

美銀美林早前發表報告指，因應新型冠狀病毒爆發影響，生產受阻且消費情緒較弱，將吉利

今年銷量增長預測由跌１％下調至跌５﹒１％，又將吉利２０１９至２０２１年各年的盈利預測

分別下調４％、１４％及１４％，以反映銷量預測下降的影響，目標價則由１６﹒７元降至１６

﹒２元，維持「買入」評級。吉利汽車（００１７５）挫５﹒９７％，報１３﹒８６元。

隔晚蘋果股價急跌６﹒５４％，分析指蘋果遇到「黑天鵝」事件，本港多隻手機設備股亦跟

隨回吐。瑞聲科技（０２０１８）跌６﹒９５％，報５０﹒８５元；盤中低見５０﹒３５元逾三

個月低；舜宇光學（０２３８２）跌４﹒９３％，報１２１﹒６元。聯想（００９９２）明確否

認沽空機構Ｂｕｃｅｐｈａｌｕｓ Ｒｅｓｅａｒｃｈ對第三季業績指控，惟股價急瀉跌４﹒３

７％，報４﹒８１元兼創逾１年低。



＊油價五連跌「三桶油」向下，中海油挫逾４％＊



油價連跌５日，觸及逾１年最低位，紐約期油收市報每桶４７﹒０９美元，下跌１﹒６４美

元，跌幅３﹒４％。倫敦布蘭特期油低見５０﹒９７美元，收市報５２﹒１８美元，跌幅２﹒３

％。中海油（００８８３）跌４﹒４７％，報１０﹒６８元；中石化（００３８６）跌１﹒９５

％，報４﹒０２元；中石油（００８５７）跌３﹒４８％，報３﹒０５元；中海油服（０２８８

３）挺５﹒９３％，報９﹒９９元。

美國債券孳息由低位反彈，打擊金價表現，金礦股出現回吐。招金礦業（０１８１８）瀉４

﹒１３％，報９﹒２９元；山東黃金（０１７８７）跌４﹒０２％，報１９﹒３４元；中國黃金

（０２０９９）跌３﹒９５％，報６﹒３２元。



＊連敬涵：大市回調宜吸納優勢５Ｇ及科網股＊



外圍市況波動，港股今早顯著受壓，勤豐證券資產管理部董事總經理連敬涵向《經濟通通訊

社》表示，港股今日失守月初的支持位約２６１００點，料短期會考驗兩萬六關，能否穩守的關

鍵在於Ａ股走勢，若上證一旦失守２９００點，港股恐再試更低水平，即去年低位２４８９９點

。

他補充，近日美股跌幅加深，顯示新冠肺炎的負面消息開始逐步反映，雖然已跌落調整區，

但隨著疫情檢測工作加快，當地確診個案上升，美股再多跌一成亦不足為奇。相反，中港兩地的

疫症暫未見再大幅增加，顯示疫情或已出現轉機，若兩地情況持續改善，不排除資金從歐美市場

流入中港股市，對港股在２５０００點找到支持起關鍵作用。

大市氣氛轉差，連近日熱炒的５Ｇ相關及科網股亦急回，連敬涵認為，該類股份長遠前景仍

佳，可趁回調吸納。他建議，瑞聲科技及舜宇光學可分別在５０元及１２０元水平吸納；而新經

濟股阿里巴巴可在１９０至１９５元吸納、小米（０１８１０）則在１２元以下吸納。

（ｙｋ、ｃａ）

