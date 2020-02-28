香港科技大學研究團隊近日識別出一組來自沙士病毒的潛在生物標記 Ｂ細胞和Ｔ細胞抗
原表位，有２０％與新冠病毒的基因排序完全相似，或可觸發人類針對新冠病毒的免疫反應，研
究成果發表在國際期刊上，冀助全球科學家研發對抗新冠病毒的疫苗。
帶領研究的科大電子及計算機工程學系教授Ｍａｔｔｈｅｗ Ｍｃｋａｙ相信，臨床生物專
家若抽取冠狀病毒上，與沙士病毒相似的２０％抗原表位作疫苗研發，將可大大縮短研發時間。
《香港經濟日報》
28/02/2020 08:56
【新冠肺炎】科大揭新冠病毒基因排序似沙士，助縮短研發疫苗時間
香港科技大學研究團隊近日識別出一組來自沙士病毒的潛在生物標記 Ｂ細胞和Ｔ細胞抗
原表位，有２０％與新冠病毒的基因排序完全相似，或可觸發人類針對新冠病毒的免疫反應，研
究成果發表在國際期刊上，冀助全球科學家研發對抗新冠病毒的疫苗。
帶領研究的科大電子及計算機工程學系教授Ｍａｔｔｈｅｗ Ｍｃｋａｙ相信，臨床生物專
家若抽取冠狀病毒上，與沙士病毒相似的２０％抗原表位作疫苗研發，將可大大縮短研發時間。
《香港經濟日報》
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