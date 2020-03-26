《午市前瞻》港股仍處於反彈趨勢中，短期料可挑２４０００關

《經濟通通訊社２６日專訊》美國參議院就刺激經濟方案達成共識，惟新冠肺炎疫情持續惡

化，加上傳出多名國會參議員反對救市方案並提修訂，美股道指昨晚升幅大縮，納指更倒跌收市

。日本股市今早大幅回吐，現跌逾４％，中港股市今早回吐，恆指今早承接過去兩天升勢高開７

７點，不過掉頭倒跌，藍籌銀行股領跌，港股早段最多跌３６３點，見２３１６３點。之後美國

參議院投票通過兩萬億美元經濟刺激議案，將提交眾議院表決，港股一度反彈轉升，半日報

２３５２７點，升不足１點，主板成交６７２﹒６８億元。國企指數報９５４８點，升１８點或

升０﹒２％。

內地股市半日偏軟，上證綜合指數報２７７６，下跌４點或下跌０﹒１８％，成交

１４９０﹒１０億元人民幣。深證成分指數報１０２１１，下跌２９點或下跌０﹒２９％，成交

２４０９﹒３７億元人民幣。

藍籌股普遍受壓，匯控（００００５）宣布，由於疫情迅速擴散，決定將香港股東非正式會

議的網絡直播押後，直至情況安全及許可再行召開。匯控中午收跌１﹒５１％，報４５﹒６元。

騰訊（００７００）旗下《和平精英》成全球最吸金遊戲，逆市升１﹒２１％，報３８４﹒６元

；友邦（０１２９９）軟０﹒２２％，報６７﹒９５元；中移動（００９４１）上升

１﹒６９％，報５７﹒０５元；港交所（００３８８）升０﹒３４％，報２３２﹒８元。



＊人幣匯價走強，內房股突圍上揚＊



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開１０９點子，報７﹒０９００，個別內房股突

圍。ＳＯＨＯ中國（００４１０）升６﹒６１％報３﹒７１元，銀河聯昌最新報告表示，黑石集

團與ＳＯＨＯ中國董事長潘石屹可能達成協議，將目標價由３﹒７０元上調至５﹒３２元。合景

泰富（０１８１３）去年多賺１﹒４倍，半日飆９﹒３％，報１０﹒４６元。美的置業

（０３９９０）升６﹒５４％，報２０﹒２元。今日公布業績的富力地產（０２７７７）升

７﹒０８％，報１０﹒２８元。另外，恆大（０３３３３）續彈７﹒２６％，報１３﹒３元。

新冠肺炎肆虐，醫藥股普遍上揚，下周一公布業績的石藥集團（０１０９３）升３﹒８７％

，報１６﹒６４元；三生製藥（０１５３０）急升１０﹒１４％，報９﹒１２元。平安好醫生（

０１８３３）升３﹒４８％，報６８﹒４５元；阿里健康（００２４１）揚４﹒９３％，報１３

﹒２元。大摩首予阿里健康１４﹒５元目標價，首予增持評級；平安好醫生獲大摩首予７４元目

標價，首予增持評級。

海底撈（０６８６２）下跌１﹒１２％，報３０﹒８５元；盤中曾失守３０元，低見２９﹒

８元。中金公司稱，新冠疫情給公司帶來短期壓力，下調其２０２０年盈利預測，目標價下調１

６％至３７﹒８０港元，不過維持其「跑贏大市」的評級。其他餐飲股走勢不一，呷哺呷哺（０

０５２０）跌３﹒１４％，報６﹒１６元；頤海國際（０１５７９）升３﹒３６％，報５５﹒３

元；周黑鴨（０１４５８）升５﹒８７％，報４﹒５１元；九毛九（０９９２２）升１﹒３４％

，報８﹒３１元。



＊內地乘用車日均零售增速下降，汽車股全線向下＊



乘聯會公布，內地３月第三周（１６至２２日）日均零售２﹒５８萬輛，同比增速下降４０

％。第三周乘用車市場零售回升相對平穩，銷量總體恢復較快。汽車股全線下跌。吉利汽車（０

０１７５）軟０﹒８３％，報１１﹒８８元；東風集團（００４８９）跌１﹒１２％，報５﹒３

元；廣汽集團（０２２３８）跌１﹒３７％，報７﹒９２元。

《日經新聞》引述知情人士透露，蘋果曾討論將５ＧｉＰｈｏｎｅ發布時間推遲數月。舜宇

光學（０２３８２）跌跌０﹒９１％，報１０８﹒５元；高偉電子（０１４１５）回吐０﹒６３

％，報１﹒５７元；丘鈦科技（０１４７８）升１﹒１４％，報８﹒８６元；比亞迪電子（００

２８５）升１﹒３２％，報１２﹒３元。僅瑞聲（０２０１８）逆市漲５﹒９７％，報４２﹒６

元，為升幅最大恆指成分股。

中海油（００８８３）昨日急升逾７％，今日回吐０﹒２６％，報７﹒６３元；中海油昨日

收市後公布截至去年底止全年純利６１０﹒４５億元人民幣升１５﹒９％，每股盈利１﹒３７元

人民幣，派末期息每股０﹒４５元。中海油田服務（０２８８３）跌３﹒５５％，報５﹒４３元

；中石化（００３８６）升０﹒５５％，報３﹒６７元；中石油（００８５７）跌０﹒３８％，

報２﹒６２元。



＊黃志陽：博近期反彈較少內房股，如中海外及潤地＊



港股連升兩日後回吐，今日最多曾挫逾３００點後回穩。安山資本資產管理部董事黃志陽向

《經濟通通訊社》表示，港股前２日反彈頗急，故今日出現回吐屬正常現象。他認為目前市場屬

持觀望態度，因為目前歐美感染病例雖然持續上升，但升勢略為減慢，所以部分市場人士估計歐

美多國實施封關後，疫情短期或將見好轉。所以，雖然目前美國幾近推出新一輪救市措施，但他

相信疫情還是主導市場走勢之主要因素。另外，有傳人行討論減息，他指人行或只下調存款利率

而非借貸利率，故對市場「沖喜」可能性不大。總體而言，他認為短期港股仍處於反彈趨勢，料

本周至下周可挑戰二萬四關，十天線２２８００點水平有支持。

另外，他認為在低位「撈貨」的投資者不用急沽，可靜待後續反彈。然而，他稱目前部分強

勢股如騰訊及美團（０３６９０）已反彈不少，短期可博的利潤空間不多。他建議反而可博過去

２日反彈較少的板塊如內房股，包括中海外（００６８８）及華潤置地（０１１０９），因為它

們基本面較好及負債較低，更可待疫情轉好時搏人民幣回穩。他建議中海外２３元買入，目標價

２５元，跌穿２２元止蝕；華潤置地則３０元買入，目標價３４元，跌穿２７元止蝕。（ｋｓ、

ｃａ）

