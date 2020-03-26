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即市新聞

26/03/2020 19:29

《再戰明天》中銀系及兗煤派業績，美公布密歇根大學消費信心指數

　　《經濟通通訊社２６日專訊》明日（２７日），美國公布密歇根大學消費者信心指數。

＊英倫銀行負責監管英國儲蓄機構的主管發表講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晚６：００ｐｍ，英倫銀行負責監管英國儲蓄機構的主
管Ｊａｍｅｓ　Ｐｒｏｕｄｍａｎ發表講話。

＊密歇根大學消費者信心指數料跌至９０＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布２月工業利潤。
　　明晚８：３０ｐｍ，美國公布２月個人所得，料由０﹒６％下滑至０﹒４％；個人消費料維
持於０﹒２％。
　　１０：００ｐｍ，美國公布３月密歇根大學消費者信心指數，料由１０１下跌至９０。

＊中銀系、工行、兗煤、財險等派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：香格里拉（亞洲）（０００６９）、中航國際控股
（００１６１）、青島啤酒股份（００１６８）、信德集團（００２４２）、中信股份
（００２６７）、粵海投資（００２７０）、中國石油化工股份（００３８６）、中興通訊
（００７６３）、建設銀行（００９３９）、永旺（００９８４）、粵海制革（０１０５８）、
中國神華（０１０８８）、兗州煤業股份（０１１７１）、華潤燃氣（０１１９３）、美聯集團
（０１２００）、工商銀行（０１３９８）、碧桂園（０２００７）、中國財險（０２３２８）
、中銀香港（０２３８８）、交通銀行（０３３２８）和中國銀行（０３９８８）等。（ｈｏ）

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