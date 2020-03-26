【新冠肺炎】消息指港府研防疫「加辣」減市民聚集，暫未擬宵禁

《經濟通通訊社２６日專訊》多名行政會議成員昨日（２５日）透露港府正考慮更嚴厲措施

，減少聚集。據悉，政府認為，最極端措施包括參考外國「禁足令」，及限制公眾場合聚集人數

。至於會否啟動戒嚴令或實施宵禁？消息指，現有法例足以達到防控疫情的工作，港府暫沒有此

考慮。

多名行會成員包括湯家驊、葉劉淑儀及林正財等，昨日均在電台節目上表示，認為「禁酒令

」無助對抗疫情。消息表示，「禁酒令」落實機會已不大，因為業界已積極採取自律措施。

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