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即市新聞

31/03/2020 09:25

《異動股》美團開市飆一成，去年全年扭虧為盈賺２２﹒３９億人幣

　　《經濟通通訊社３１日專訊》美團點評（０３６９０）現價升１０％，報９６﹒８元；成交
約３１８萬股，涉資３﹒０８億元。
　　該公司上日（３０日）公布截至去年１２月底止全年業績扭虧為盈，純利為２２﹒３９億元
人民幣，２０１８年同期則虧損１１５４﹒７７億元人民幣，每股基本盈利０﹒３９元人民幣，
不派息。
　　按非國際財務報告準則，經調整溢利為４６﹒５７億元人民幣，２０１８年同期則虧損８３
﹒４６億元人民幣；經調整ＥＢＩＴＤＡ為７２﹒５４億元人民幣，２０１８年同期則虧損４７
﹒３４億元人民幣。
　　期內，收入為９７５﹒２９億元人民幣，按年上升４９﹒５２％；毛利為３２３﹒２億元人
民幣，按年上升１１３﹒９７％。
　　去年餐飲外賣業務交易金額增長３８﹒９％至３９２７億元人民幣；日均交易筆數增３６﹒
４％至２３９０萬筆；每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長１﹒８％。餐飲外賣業務毛利
率由１３﹒８％，上升至１８﹒７％。
　　現時，恆生指數報２３６１３點，升４３８點或升１﹒８９％，主板成交２３﹒６０億元。
國企指數報９５６４點，升１６２點或升１﹒７３％。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團點評（０３６９０）　　　９６﹒８０元　　　升１０﹒００％
　　騰訊控股（００７００）　　３８５﹒２０元　　　升　２﹒２８％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　１８５﹒２０元　　　升　２﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｋｓ）

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