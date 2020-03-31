《異動股》美團開市飆一成，去年全年扭虧為盈賺２２﹒３９億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》美團點評（０３６９０）現價升１０％，報９６﹒８元；成交

約３１８萬股，涉資３﹒０８億元。

該公司上日（３０日）公布截至去年１２月底止全年業績扭虧為盈，純利為２２﹒３９億元

人民幣，２０１８年同期則虧損１１５４﹒７７億元人民幣，每股基本盈利０﹒３９元人民幣，

不派息。

按非國際財務報告準則，經調整溢利為４６﹒５７億元人民幣，２０１８年同期則虧損８３

﹒４６億元人民幣；經調整ＥＢＩＴＤＡ為７２﹒５４億元人民幣，２０１８年同期則虧損４７

﹒３４億元人民幣。

期內，收入為９７５﹒２９億元人民幣，按年上升４９﹒５２％；毛利為３２３﹒２億元人

民幣，按年上升１１３﹒９７％。

去年餐飲外賣業務交易金額增長３８﹒９％至３９２７億元人民幣；日均交易筆數增３６﹒

４％至２３９０萬筆；每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長１﹒８％。餐飲外賣業務毛利

率由１３﹒８％，上升至１８﹒７％。

現時，恆生指數報２３６１３點，升４３８點或升１﹒８９％，主板成交２３﹒６０億元。

國企指數報９５６４點，升１６２點或升１﹒７３％。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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美團點評（０３６９０） ９６﹒８０元 升１０﹒００％

騰訊控股（００７００） ３８５﹒２０元 升 ２﹒２８％

阿里巴巴（０９９８８） １８５﹒２０元 升 ２﹒７２％

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（ｋｓ）

